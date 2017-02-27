Амвросий написав:По факту это монополист диктующий цены, закупать газ в обход которого нет никакой возможности.
Схоже ви газом не користуєтеся, бо зовсім не в темі. Побутовий споживач дешевше, ніж у Нафтогаза, цілком може купляти в 3-х постачальників "Палівенерго" 5.88грн "Мегават" 6.22грн, Енергетичні ресурси України" 6.3грн і для порівняння у Фірташа 8.85грн.
.............."спостерігалось зростання обсягу коштів клієнтів. У порівнянні з початком поточного року їх обсяг зріс на 15,3% (93,1 млрд грн). Зокрема кошти юридичних осіб зросли – на 15,2% або на 38,1 млрд грн, кошти фізичних осіб – на 15,4%, або на 52,2 млрд грн. Приріст вкладів відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу.".............
Плюс 93 млрд.грн. И в основном - "до востребования"
Какое стадо, какой потенциал для забега оленей.
Давненько у нас уже не было настоящего профессионального забега. Пора бы.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком. Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском. Долларохейтеры могут ликовать
трамп и корона. корона и трамп. ну и +11% евробакс к марту, как следствие. Байден и Пфайзер/Модерна все поставят на место. желательно...
stryzhko написав:Побутовий споживач цілком може купляти в 3-х постачальників
Знаете, у налоговой есть специальный термин - компании-прокладки. Это фиктивные компании, которые создаются для видимости их независимости от производителя. Например, предприятие продает неформально подконтрольной компании, с которой нет прямой аффилированности, товар по цене ниже рыночной. После чего эта компания "прокладка" продает товар по рыночной цене всем желающим...
Амвросий написав:Знаете, у налоговой есть специальный термин - компании-прокладки. Это фиктивные компании, которые создаются для видимости их независимости от производителя. Например, предприятие продает неформально подконтрольной компании, с которой нет прямой аффилированности, товар по цене ниже рыночной. После чего эта компания "прокладка" продает товар по рыночной цене всем желающим...
Це Нафтогаз продає комусь дешевше, ніж сам, щоб споживачі переходили туди? Вумна схема, нічого не скажеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав: Евро в начале сессии просел, но сейчас восстановился примерно до уровня открытия.
В мире доллар уверенно растет со вчерашнего вечера. Мы пока повторяем за мировыми рынками, но есть перспектива их обогнать. ... Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году в этот день был также скачок курса, несмотря на серьезное давление со стороны облигаций.
Красивая скакала сегодня, как "кенгуру". С эвкалипта Камнем - вниз. те же 0,56% (по котировкам) примерно. Последить что ли за антиподами, как индикатором?
Сибарит, знаю, что Вы принципиально ингнорите влияние бекграунда на МБ, но квартал кварталом, а то, что началось сегодня и резко (+якобы в первых рядах страдальцев стоял Сити) как бы намекает, что вчерашний неудачный пранк Вована над бабушкой Кристалиной (+ откровения второй раз сбитого Уманского) сподвигли народ на безумства.
Амвросий написав: После чего эта компания "прокладка" продает товар по рыночной цене всем желающим...
Мене ринкова ціна 4,73грн на рік цілком влаштовує, а от та компанія "прокладка" Фірташа і Ко, яка продає по 8.55грн, що дорожче від ринку і жаліється в антимонопольний комітет, що Нафтогаз на 40% дешевше продає населенню й переманює собі абонентів, замість зменшення своїх апетитів хоча б до 10% таки турбував більше.
lapay написав:Це Нафтогаз продає комусь дешевше, ніж сам, щоб споживачі переходили туди? Вумна схема, нічого не скажеш.
не знаю как именно эти компании работают. Но схема которую вы посмеявшись озвучили - это схема с откатами. Компания-прокладка якобы не аффилирована ни с чиновником, ни с менеджером госкомпании, но по факту имеет с ними общий бизнес - на откатах, коррупции либо родственные связи.
Вы знаете хоть одну компанию, которая сама закупает газ за границей, заводит его в Украину и продает, не пользуясь услугами нафтогаза или государства? Если таких компаний и возможностей нет, значит мы имеем дело с банальной монополией и коррупцией. А компании-прокладки - это топорные попытки прикрыть коррупцию фиговым листом.
Амвросий написав:Вы знаете хоть одну компанию, которая сама закупает газ за границей, заводит его в Украину и продает, не пользуясь услугами нафтогаза или государства?
Та повно таких компаній (51), і Нафтогаз далеко не монополіст:
За даними НКРЕКП, найбільша частка імпорту (54%) припала на трьох найбільших імпортерів, окрім НАК «Нафтогаз України».
Державний «Нафтогаз» при цьому імпортував за звітний період 13% газу. Частка імпорту НАК у порівнянні з І кварталом 2019 року впала на 31 п.п. НКРЕКП відзначає, що це найменше значення, починаючи з 2017 року.
Ще 32% імпортували інші учасники газового ринку України.
Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у І кварталі 2020 року становив близько 2,7 млрд кубометрів, з якого 2,2 млрд кубометрів (80%) — імпорт природного газу, а 550 млн кубометрів — обсяг, покладений на «митний склад».
Разом з газом, що був переведений у митний режим імпорту, Україна імпортувала сумарно 3,3 млрд кубометрів газу.
они сами закупают, заводят газ и сами-же продают, не привлекая в процесс ни государство, ни госкомпании?
Или это тоже компании-прокладки, только созданные с целью оформить закупку за границей дешево и продать госкомпании дорого, а прибыль переплату госкомпании оставить нужным людям в карман? Если так, тогда не удивительно почему цена на газ такая высокая.