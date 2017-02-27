Додано: Чет 19 лис, 2020 19:48

zРадио написав: vitaliian написав: это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе? это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе?



Новостной фон и задает склонность к потреблению. А уровень потребления в свою очередь - ожидания бизнеса. Так экономика и работает. Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов).

Когда не уверены - экономят, срезая некритические позиции и запуская тем самым падение производства и остановку инвестиций.



Не стоит недооценивать подобные исследования - они проводятся во всем мире и служат полезным подспорьем бизнесу, правительству, да и самим пересичным тоже (той части, которая их читает ) Новостной фон и задает склонность к потреблению. А уровень потребления в свою очередь - ожидания бизнеса. Так экономика и работает. Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов).Когда не уверены - экономят, срезая некритические позиции и запуская тем самым падение производства и остановку инвестиций.Не стоит недооценивать подобные исследования - они проводятся во всем мире и служат полезным подспорьем бизнесу, правительству, да и самим пересичным тоже (той части, которая их читает

Всё так.И это не "оценка настроения респондентов", а оценка потребительских настроений (и ожиданий) респондентов. Которые (настроения и, особенно, ожидания) формируются как состоянием счета, так и состоянием души. А его задаёт и новостной фон, и счет на табло (как на стадионе, так и на обменке).ИПН от Инфо Сапиенс - толковый, методика - норм, слежу за ним 2-й год, с внутренней аналитикой коррелирует и даже имеет некую предсказательную силу (хоть на месячишко).По тому, как тут хвостики уже в октябре опустились, можно уверенно каркать, что ноябрь в рознице будет хреновый, Черная Пятница - слабая (11.11 уже был не фонтан - тут приводили, как 1 из пруфов, обороты по ПБ на Алибабу), спрос на МБ от импорта (откуп после ЧП) - ниже обычного.И это (объем спроса на МВРУ) будет обусловлено не только КВД и мрачной ковидо-статы (и не тем, что мы видим и так - что по МБ, что по ЕКС, что по ДМС с ДФС -сегодня транслировал, что уже и налоговая в ноябре сдулась), но и этими самыми ИПН в октябре. Как грится, мудрый нарид что-то почувствовал, а местами и сформулировал выводы (см. итоги местных выборов)