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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6805680668076808>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 236
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:они сами закупают, заводят газ и сами-же продают, не привлекая в процесс ни государство, ни госкомпании?

Самі, ніхто їх за ручку не водить. Газ, хоч і вибухонебезпечний товар, як і бензин, але від СБУ дозволу на закупівлю не потрібно. В чому претензії, ніяк не можу зрозуміти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:40

  matroSkin написав:
  Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком.
Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском.
Долларохейтеры могут ликовать :)


трамп и корона. корона и трамп.
ну и +11% евробакс к марту, как следствие.
Байден и Пфайзер/Модерна все поставят на место. желательно...

Поставлять звісно, але не за один день. Вакцинація таких масштабів може зайняти до року півтора за оптимістичними оцінками. І якщо не виникне не передбачуваних ускладнень чи мутацій віруса
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:Вы знаете хоть одну компанию, которая сама закупает газ за границей, заводит его в Украину и продает, не пользуясь услугами нафтогаза или государства?

Я ж Вам вище вказував деяких постачальників. Наприклад, "Мегават", ТОВ "Енергетичні ресурси України"- американська компанія, яка закуповує газ в Словаччині, Польщі й продає безпосередньо споживачам в Україні.))
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:48

  zРадио написав:
  vitaliian написав:это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе?


Новостной фон и задает склонность к потреблению. А уровень потребления в свою очередь - ожидания бизнеса. Так экономика и работает. Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов).
Когда не уверены - экономят, срезая некритические позиции и запуская тем самым падение производства и остановку инвестиций.

Не стоит недооценивать подобные исследования - они проводятся во всем мире и служат полезным подспорьем бизнесу, правительству, да и самим пересичным тоже (той части, которая их читает :D )


Всё так.
И это не "оценка настроения респондентов", а оценка потребительских настроений (и ожиданий) респондентов. Которые (настроения и, особенно, ожидания) формируются как состоянием счета, так и состоянием души. А его задаёт и новостной фон, и счет на табло (как на стадионе, так и на обменке).

ИПН от Инфо Сапиенс - толковый, методика - норм, слежу за ним 2-й год, с внутренней аналитикой коррелирует и даже имеет некую предсказательную силу (хоть на месячишко).

По тому, как тут хвостики уже в октябре опустились, можно уверенно каркать, что ноябрь в рознице будет хреновый, Черная Пятница - слабая (11.11 уже был не фонтан - тут приводили, как 1 из пруфов, обороты по ПБ на Алибабу), спрос на МБ от импорта (откуп после ЧП) - ниже обычного.

И это (объем спроса на МВРУ) будет обусловлено не только КВД и мрачной ковидо-статы (и не тем, что мы видим и так - что по МБ, что по ЕКС, что по ДМС с ДФС - зРадио сегодня транслировал, что уже и налоговая в ноябре сдулась), но и этими самыми ИПН в октябре. Как грится, мудрый нарид что-то почувствовал, а местами и сформулировал выводы (см. итоги местных выборов)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:12

  Ukrainian написав:
  matroSkin написав:
  Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком.
Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском.
Долларохейтеры могут ликовать :)


трамп и корона. корона и трамп.
ну и +11% евробакс к марту, как следствие.
Байден и Пфайзер/Модерна все поставят на место. желательно...


Поставлять звісно, але не за один день. Вакцинація таких масштабів може зайняти до року півтора за оптимістичними оцінками. І якщо не виникне не передбачуваних ускладнень чи мутацій віруса


Там про % валют у транзакціях Свіфт йшлося. Нормалізація відносин Китай-США та пожвавлення міжнародної торгівлі, разом з Ві-образним відновленням Китаю (та Японії, але це не так важливо в цьому контексті) ймовірно посунуть баланс знов у бік бакса. Остаточно статус-кво повернеться (якщо повернеться) з поновленням турізму. А це дійсно не рік, а два, в оптимістичному сценарії.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:15

  lapay написав:В чому претензії, ніяк не можу зрозуміти?


Краеугольный камень - участие госкомпаний в этих схемах. Пока в цепочке участвуют госкомпании и есть ограничения со стороны государства на импорт, добычу и продажу газа для других компаний - это все коррупция и монополия.

Это междусобойчик олигархов, на котором они делают большой гешефт за счет обнищания населения. Это пир во время чумы. Вот в чём претензии.

Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 20:33, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:16

  headshaker написав:
  BIGor написав:
  headshaker написав:Тем временем:

Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ опять приостановился:

- за последний день ( 19 ноя к 18 ноя ): -14 млн ( 74,791 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 19 ноя к 12 ноя ): -269 млн ( 74,791 - 75,060 млрд грн )
- за последний месяц ( 19 ноя к 19 окт ): -3.86 млрд ( 74,791 - 78,655 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 19 ноя к 12 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +529 млрд
Юр. лица: +101 млн
Физ. лица: +43 млн
Нерезиденты: -269 млн
Всего: +403 млрд
Скромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.

Банки: +529 млрд
Всего: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?


529 + 101 + 43 - 269 = 404 vs. 403

Есть, конечно.
Ошибка округления называется.
Для удобочитаемости все значения приведены с округлением до одного миллиона.
Точные значения здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills

Та я за другое, неужели так незаметно :D
529 млрд + 101 млн + 43 млн - 269 млн не равно 404 млрд vs. 403. Не придираюсь, просто порядки перепутаны.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.

Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:40

  lapay написав:Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування


дотации - это коррупционные схемы.

  lapay написав:а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.


И прекрасно. Чем меньше коррупции, тем лучше. Свободный рынок сам разберется как дешевле газ продавать - сразу возле места добычи или пуская его по кругу через европейский хаб, роттердам и обратно :)

Но думаю это пока нереально. Олигархи будут держать монополию и завышать цены до последнего.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Сибарит, знаю, что Вы принципиально ингнорите влияние бекграунда на МБ, но квартал кварталом, а то, что началось сегодня и резко (+якобы в первых рядах страдальцев стоял Сити) как бы намекает, что вчерашний неудачный пранк Вована над бабушкой Кристалиной (+ откровения второй раз сбитого Уманского) сподвигли народ на безумства.

Сити почти всегда на покупке. Тут нет ничего нового.
"Откровения" Уманского вряд ли для кого-то стали откровением, разве что для совсем темного обывателя, на которого рассчитаны.
Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.
Я не вижу горячих событий, способных вызвать ажиотаж. К тому же есть у меня надежда, что люди, которые распоряжаются серьезными деньгами, не склонны впадать в безумство, читая прессу.
Ну и падение гривны, с учетом роста доллара, безумным тоже назвать трудно.

Если уж искать бекграунд, можно попытаться связать тонкость рынка с влиянием карантина выходного дня. А уже тонкостью рынка объяснить усилившуюся динамику. Слишком мало надо, чтобы качнуть тонкий рынок. Но и в этом я не уверен.

Боюсь, что все выше обсуждаемое меркнет перед одним запоздавшим покупателем, который появляется вечером на пустом рынке и взвинчивает цену. Мы вчера как раз и наблюдали такой веченний рост. Народ подумал: "Началось" - и ломанулся.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 19 лис, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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