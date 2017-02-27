Самі, ніхто їх за ручку не водить. Газ, хоч і вибухонебезпечний товар, як і бензин, але від СБУ дозволу на закупівлю не потрібно. В чому претензії, ніяк не можу зрозуміти?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Самі, ніхто їх за ручку не водить. Газ, хоч і вибухонебезпечний товар, як і бензин, але від СБУ дозволу на закупівлю не потрібно. В чому претензії, ніяк не можу зрозуміти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:40
Поставлять звісно, але не за один день. Вакцинація таких масштабів може зайняти до року півтора за оптимістичними оцінками. І якщо не виникне не передбачуваних ускладнень чи мутацій віруса
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я ж Вам вище вказував деяких постачальників. Наприклад, "Мегават", ТОВ "Енергетичні ресурси України"- американська компанія, яка закуповує газ в Словаччині, Польщі й продає безпосередньо споживачам в Україні.))
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:48
Всё так.
И это не "оценка настроения респондентов", а оценка потребительских настроений (и ожиданий) респондентов. Которые (настроения и, особенно, ожидания) формируются как состоянием счета, так и состоянием души. А его задаёт и новостной фон, и счет на табло (как на стадионе, так и на обменке).
ИПН от Инфо Сапиенс - толковый, методика - норм, слежу за ним 2-й год, с внутренней аналитикой коррелирует и даже имеет некую предсказательную силу (хоть на месячишко).
По тому, как тут хвостики уже в октябре опустились, можно уверенно каркать, что ноябрь в рознице будет хреновый, Черная Пятница - слабая (11.11 уже был не фонтан - тут приводили, как 1 из пруфов, обороты по ПБ на Алибабу), спрос на МБ от импорта (откуп после ЧП) - ниже обычного.
И это (объем спроса на МВРУ) будет обусловлено не только КВД и мрачной ковидо-статы (и не тем, что мы видим и так - что по МБ, что по ЕКС, что по ДМС с ДФС - зРадио сегодня транслировал, что уже и налоговая в ноябре сдулась), но и этими самыми ИПН в октябре. Как грится, мудрый нарид что-то почувствовал, а местами и сформулировал выводы (см. итоги местных выборов)
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:12
Там про % валют у транзакціях Свіфт йшлося. Нормалізація відносин Китай-США та пожвавлення міжнародної торгівлі, разом з Ві-образним відновленням Китаю (та Японії, але це не так важливо в цьому контексті) ймовірно посунуть баланс знов у бік бакса. Остаточно статус-кво повернеться (якщо повернеться) з поновленням турізму. А це дійсно не рік, а два, в оптимістичному сценарії.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:15
Краеугольный камень - участие госкомпаний в этих схемах. Пока в цепочке участвуют госкомпании и есть ограничения со стороны государства на импорт, добычу и продажу газа для других компаний - это все коррупция и монополия.
Это междусобойчик олигархов, на котором они делают большой гешефт за счет обнищания населения. Это пир во время чумы. Вот в чём претензии.
Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 20:33, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:16
Та я за другое, неужели так незаметно
529 млрд + 101 млн + 43 млн - 269 млн не равно 404 млрд vs. 403. Не придираюсь, просто порядки перепутаны.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:40
дотации - это коррупционные схемы.
И прекрасно. Чем меньше коррупции, тем лучше. Свободный рынок сам разберется как дешевле газ продавать - сразу возле места добычи или пуская его по кругу через европейский хаб, роттердам и обратно
Но думаю это пока нереально. Олигархи будут держать монополию и завышать цены до последнего.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сити почти всегда на покупке. Тут нет ничего нового.
"Откровения" Уманского вряд ли для кого-то стали откровением, разве что для совсем темного обывателя, на которого рассчитаны.
Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.
Я не вижу горячих событий, способных вызвать ажиотаж. К тому же есть у меня надежда, что люди, которые распоряжаются серьезными деньгами, не склонны впадать в безумство, читая прессу.
Ну и падение гривны, с учетом роста доллара, безумным тоже назвать трудно.
Если уж искать бекграунд, можно попытаться связать тонкость рынка с влиянием карантина выходного дня. А уже тонкостью рынка объяснить усилившуюся динамику. Слишком мало надо, чтобы качнуть тонкий рынок. Но и в этом я не уверен.
Боюсь, что все выше обсуждаемое меркнет перед одним запоздавшим покупателем, который появляется вечером на пустом рынке и взвинчивает цену. Мы вчера как раз и наблюдали такой веченний рост. Народ подумал: "Началось" - и ломанулся.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 19 лис, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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