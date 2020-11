Додано: Чет 19 лис, 2020 20:52

Смотрю я на курсы обменок... В Харькове обменки из моего пула поделились на две фракции: 28,45 и 28,50.



Что-то как-то не складывается с ракетой вниз-сразу-после-25-го. Опять бакс активно пополз вверх. Ну ОК, обменки иногда любят на выходные завышать курс и хотя сейчас ещё не выходные.



Что отличает сегодняшнюю ситуацию от более прошлого скачка до 28,50: вместе с баком подросли злотый 7,40-7,45, фунт практически все подняли выше 37, остались две на 36,9 но не факт что продажа фунта там реально есть. За евро я не слежу так пристально, но кажется мне что ещё на прошлый выходные были кусры 33,4*, сейчас же везде 33,50-33,55. Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валют.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!