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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68066807680868096810>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 236
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрю я на курсы обменок... В Харькове обменки из моего пула поделились на две фракции: 28,45 и 28,50.

Что-то как-то не складывается с ракетой вниз-сразу-после-25-го. Опять бакс активно пополз вверх. Ну ОК, обменки иногда любят на выходные завышать курс и хотя сейчас ещё не выходные.

Что отличает сегодняшнюю ситуацию от более прошлого скачка до 28,50: вместе с баком подросли злотый 7,40-7,45, фунт практически все подняли выше 37, остались две на 36,9 но не факт что продажа фунта там реально есть. За евро я не слежу так пристально, но кажется мне что ещё на прошлый выходные были кусры 33,4*, сейчас же везде 33,50-33,55. Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валют.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 19 лис, 2020 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:И прекрасно. Чем меньше коррупции, тем лучше. Свободный рынок сам разберется как дешевле газ продавать - сразу возле места добычи или пуская его по кругу через европейский хаб, роттердам и обратно

Ви, спочатку, поцікавтесь, скільки коштує газ, для населення, в Словаччині, наприклад. :)
Упс, а в Словаччині ціни на газ, виявляється, теж регулює держава. Ну тоді, в Румунії, дорожче в 2,5 рази, хоч там теж багато видобувають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:54

  Сибарит написав:Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.



А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:МВФ говорит как сократить дефицит бюджета. (исправлено редактором)

Срать МВФ-у на население, его интересуют деньги. И тут население должно быть с МВФ-ом солидарно, особенно олигархоозабоченное население. Но вместо этого население внимает всяких олигархическим СМИ рассказывающим как злой МВФ хочет населению сделать каку.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:03

  lapay написав:Ну тоді, в Румунії, дорожче в 2,5 рази, хоч там теж багато видобувають.


В Румунії средняя зарплата 1075 евро.
А чего Париж в пример не приводите?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валю
зачем так себя мучать? курс гривны к основным валютам в реальном времени (тут кажется ещё кто-то просил) https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Срать МВФ-у на население, МВФ интересуют деньги населения (исправлено редактором)


согласен :)

  vitaliy_berdinskikh написав:И тут население должно быть с МВФ-ом солидарно


когда на кого-то без его спроса вешают выплату по кредиту, который он в глаза не видел и не собирался брать, то с этим врядли ктото будет солидарен.

Я против этих кредитов. Однако их почему-то берут, ктото их пилит. А выплату, да еще и с процентами вешают на население со мной в том числе.

Это обычный грабеж, а не "помощь" как тут некоторые называют
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:23

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валю
зачем так себя мучать? курс гривны к основным валютам в реальном времени (тут кажется ещё кто-то просил) https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses

Зачем мне эти отфанарные курсы непонятно откуда взявшиеся? Я могу копнуть откуда, но всё равно зачем они мне? Обменки под боком, я могу купить там любую интересующую меня валюту и именно их курс, а так же иногда курс банков - то что для меня важно.

Фунт в обменках заметно дешевле https://pasteboard.co/JB7JskS.png
Злотый уже не так сильно отличается https://pasteboard.co/JB7JOu2.png, но даже по 7,5 его нигде не предлагают - везде ниже. Разве что в ПУМБ-е по 7,7, но я ж его там и не куплю.

Что касается мучений... ну, было б конечно удобней если бы у обменок был API для получения курсов. Но мне курс нужен не так часто, от силы несколько раз в день когда идут активные споры в этой ветке :mrgreen: Открыть в браузере папочку с с обменками "Открыть в новом окне" не так уж прям сложно :wink: Для совсем ленивых какие-то айтишники-доброхоты сделали это https://kurstoday.com.ua/kharkiv
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

удалил офтоп, ну его ... :|
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 19 лис, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:Для совсем ленивых какие-то айтишники-доброхоты сделали это https://kurstoday.com.ua/kharkiv


хороший сайт, спасибо :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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