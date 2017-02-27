Смотрю я на курсы обменок... В Харькове обменки из моего пула поделились на две фракции: 28,45 и 28,50.
Что-то как-то не складывается с ракетой вниз-сразу-после-25-го. Опять бакс активно пополз вверх. Ну ОК, обменки иногда любят на выходные завышать курс и хотя сейчас ещё не выходные.
Что отличает сегодняшнюю ситуацию от более прошлого скачка до 28,50: вместе с баком подросли злотый 7,40-7,45, фунт практически все подняли выше 37, остались две на 36,9 но не факт что продажа фунта там реально есть. За евро я не слежу так пристально, но кажется мне что ещё на прошлый выходные были кусры 33,4*, сейчас же везде 33,50-33,55. Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валют.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 19 лис, 2020 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Амвросий написав:И прекрасно. Чем меньше коррупции, тем лучше. Свободный рынок сам разберется как дешевле газ продавать - сразу возле места добычи или пуская его по кругу через европейский хаб, роттердам и обратно
Ви, спочатку, поцікавтесь, скільки коштує газ, для населення, в Словаччині, наприклад. Упс, а в Словаччині ціни на газ, виявляється, теж регулює держава. Ну тоді, в Румунії, дорожче в 2,5 рази, хоч там теж багато видобувають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.
А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено.
Амвросий написав:МВФ говорит как сократить дефицит бюджета. (исправлено редактором)
Срать МВФ-у на население, его интересуют деньги. И тут население должно быть с МВФ-ом солидарно, особенно олигархоозабоченное население. Но вместо этого население внимает всяких олигархическим СМИ рассказывающим как злой МВФ хочет населению сделать каку.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Зачем мне эти отфанарные курсы непонятно откуда взявшиеся? Я могу копнуть откуда, но всё равно зачем они мне? Обменки под боком, я могу купить там любую интересующую меня валюту и именно их курс, а так же иногда курс банков - то что для меня важно.
Что касается мучений... ну, было б конечно удобней если бы у обменок был API для получения курсов. Но мне курс нужен не так часто, от силы несколько раз в день когда идут активные споры в этой ветке Открыть в браузере папочку с с обменками "Открыть в новом окне" не так уж прям сложно Для совсем ленивых какие-то айтишники-доброхоты сделали это https://kurstoday.com.ua/kharkiv
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift