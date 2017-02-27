Додано: Чет 19 лис, 2020 21:23

vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав: Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валю Тоесть это уже не отдельный рейд доллара, а падение гривны относительно всех валю зачем так себя мучать? курс гривны к основным валютам в реальном времени (тут кажется ещё кто-то просил) https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses зачем так себя мучать? курс гривны к основным валютам в реальном времени (тут кажется ещё кто-то просил)

Зачем мне эти отфанарные курсы непонятно откуда взявшиеся? Я могу копнуть откуда, но всё равно зачем они мне? Обменки под боком, я могу купить там любую интересующую меня валюту и именно их курс, а так же иногда курс банков - то что для меня важно.Фунт в обменках заметно дешевлеЗлотый уже не так сильно отличается, но даже по 7,5 его нигде не предлагают - везде ниже. Разве что в ПУМБ-е по 7,7, но я ж его там и не куплю.Что касается мучений... ну, было б конечно удобней если бы у обменок был API для получения курсов. Но мне курс нужен не так часто, от силы несколько раз в день когда идут активные споры в этой веткеОткрыть в браузере папочку с с обменками "Открыть в новом окне" не так уж прям сложноДля совсем ленивых какие-то айтишники-доброхоты сделали это