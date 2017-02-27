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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:30
Амвросий написав:
В Румунії средняя зарплата 1075 евро.
А чего Париж в пример не приводите?
В США ще більше, а бензин дешевше. Газ це енергія, як і бензин, дизпаливо чи електроенергія. Конкурентноспроможній товар кругом коштує приблизно однаково, якщо врахувати транспортування, і немає держрегулювання.
Халяви хочеться, це зрозуміле бажання, тільки не треба це природнє бажання ховати за боротьбу з олігархами і корупцією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:40
lapay написав:
Халяви хочеться, це зрозуміле бажання, тільки не треба це природнє бажання ховати за боротьбу з олігархами і корупцією.
Интересно, когда обнародуют результаты по "рынку" земли, обсуждаемым ископаемым, распилят трубу - о чем будет заунывно играть шарманка, о той же халяве?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:42
lapay написав: Амвросий написав:
И прекрасно. Чем меньше коррупции, тем лучше. Свободный рынок сам разберется как дешевле газ продавать - сразу возле места добычи или пуская его по кругу через европейский хаб, роттердам и обратно
Ви, спочатку, поцікавтесь, скільки коштує газ, для населення, в Словаччині, наприклад. Упс, а в Словаччині ціни на газ, виявляється, теж регулює держава. Ну тоді, в Румунії, дорожче в 2,5 рази, хоч там теж багато видобувають.
А розкажіть, що там з мін.заром, середньою з.п. і пенсією в Словачині і Румінії?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:49
change_pm написав:
А розкажіть, що там з мін.заром, середньою з.п. і пенсією в Словачині і Румінії?
Для чого7 Яке відношення ціна на газ чи бензин має до зарплати, чи ціна на соняшникову олію теж залежить від зарплати, а не від світових цін?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:57
lapay написав: change_pm написав:
А розкажіть, що там з мін.заром, середньою з.п. і пенсією в Словачині і Румінії?
Для чого7 Яке відношення ціна на газ чи бензин має до зарплати, чи ціна на соняшникову олію теж залежить від зарплати, а не від світових цін?
А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:00
lapay написав:
чи ціна на соняшникову олію теж залежить від зарплати, а не від світових цін?
цена на подсолнечное масло естественно зависит от зарплаты, которую получают производители этого масла. Т.к. их зарплата входит в себестоимость этого масла.
А "світові ціни" к цене подсолнечного масла имеют такое-же отношение как и цена лучшего австрийского кофе в элитной кофейне Вены к цене кофе в пластиковом стаканчике на барабашова
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:06
Амвросий написав:
цена на подсолнечное масло естественно зависит от зарплаты, которую получают производители этого масла.
Плиз, не засирайте тему, ещё не выходные.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:09
ruvex написав:
А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?
Українці спожили 10 млн т нафтопродуктів і 30 млрд кубів газу. Якщо за бензин можуть платити, то за дешевший газ тим паче.
Амвросий написав:
цена на подсолнечное масло естественно зависит от зарплаты, которую получают производители этого масла. Т.к. их зарплата входит в себестоимость этого масла.
Взагалі не залежить від зарплати, а виключно від світового попиту і пропозиції, як і на все інше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:18
Амвросий написав: Сибарит написав:
Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.
А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено.
МВФ хочет гарантий возврата денег. И самих денег
Их бы даже устроило, если бы 100% бюджета шло на выплаты по долгам.
Для этого надо пересичных "меньше кормить и больше доить". По идее, нужно ещё умерить аппетиты конкурирующих паразитов на бюджете - но керманычи свои аппетиты (распилы) умеривать точно не будут
Но пипл уже "начинает что-то подозревать" - в этом и проблема. Да и стричь уже с пипла практически нечего.
Советское наследие почти полностью "декомунизировали", недра уже поделили или выкопали и продали.
А что ещё осталось, чтоб заложить в залог или "сдать в ломбард за копейки"? Или кого ещё постричь?
И, конечно, МВФ это волнует. Потому что они видят, что должнику платить уже нечем, и имущества у него уже практически нет. Вот и играют в цирк с "перекредитованием" в обмен на "структурные маяки". А что ещё делать?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 19 лис, 2020 22:21, всього редагувалось 2 разів.
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