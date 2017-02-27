Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:23
вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства и рейдерство. И теперь ставят цены используя субъективный критерий "могут заплатить"
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24
Останется пустое "юрлицо" без имущества и с кучей долгов. Такой себе "зомби-бизнес"
Исход немного предсказуем
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одна та сама маячня, про відсутність конкуренції. Навіть явки і паролі конкурентів давали - совковий партизан не здається. Так при Совку ж не було конкуренції, там держава як хотіла, так і крутила цінами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27
А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"?
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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