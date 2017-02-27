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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6807680868096810

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 236
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:ну да, поэтому и цена на кофе в пластиковом стаканчике на барабашова должна быть не меньше чем лучший австрийский кофе в элитном кафе Вены. Ведь цена кофе в пластике на барабашова зависит "виключно від світового попиту і пропозиції" кофе в элитном кафе Вены..

Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:23

  lapay написав:Якщо за бензин можуть платити, то за дешевший газ тим паче.


вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства и рейдерство. И теперь ставят цены используя субъективный критерий "могут заплатить" :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

  ruvex написав:
  lapay написав:Халяви хочеться, це зрозуміле бажання, тільки не треба це природнє бажання ховати за боротьбу з олігархами і корупцією.

Интересно, когда обнародуют результаты по "рынку" земли, обсуждаемым ископаемым, распилят трубу - о чем будет заунывно играть шарманка, о той же халяве?

Останется пустое "юрлицо" без имущества и с кучей долгов. Такой себе "зомби-бизнес"
Исход немного предсказуем :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства. И теперь ставят цены используя критерий "могут заплатит

Одна та сама маячня, про відсутність конкуренції. Навіть явки і паролі конкурентів давали - совковий партизан не здається. Так при Совку ж не було конкуренції, там держава як хотіла, так і крутила цінами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27

  lapay написав:Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.


А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"? :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"?
вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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