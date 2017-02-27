Вкладчик1234 написав:

Амвросий написав: Сибарит написав: Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.

Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.





А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено. А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено.

МВФ хочет гарантий возврата денег. И самих денегИх бы даже устроило, если бы 100% бюджета шло на выплаты по долгам.Для этого надо пересичных "меньше кормить и больше доить". По идее, нужно ещё умерить аппетиты конкурирующих паразитов на бюджете - но керманычи свои аппетиты (распилы) умеривать точно не будутНо пипл уже "начинает что-то подозревать" - в этом и проблема. Да и стричь уже с пипла практически нечего.Советское наследие почти полностью "декомунизировали", недра уже поделили или выкопали и продали.А что ещё осталось, чтоб заложить в залог или "сдать в ломбард за копейки"? Или кого ещё постричь?И, конечно, МВФ это волнует. Потому что они видят, что должнику платить уже нечем, и имущества у него уже практически нет. Вот и играют в цирк с "перекредитованием" в обмен на "структурные маяки". А что ещё делать?