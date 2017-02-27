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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68086809681068116812>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 236
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:ну да, поэтому и цена на кофе в пластиковом стаканчике на барабашова должна быть не меньше чем лучший австрийский кофе в элитном кафе Вены. Ведь цена кофе в пластике на барабашова зависит "виключно від світового попиту і пропозиції" кофе в элитном кафе Вены..

Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:23

  lapay написав:Якщо за бензин можуть платити, то за дешевший газ тим паче.


вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства и рейдерство. И теперь ставят цены используя субъективный критерий "могут заплатить" :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

  ruvex написав:
  lapay написав:Халяви хочеться, це зрозуміле бажання, тільки не треба це природнє бажання ховати за боротьбу з олігархами і корупцією.

Интересно, когда обнародуют результаты по "рынку" земли, обсуждаемым ископаемым, распилят трубу - о чем будет заунывно играть шарманка, о той же халяве?

Останется пустое "юрлицо" без имущества и с кучей долгов. Такой себе "зомби-бизнес"
Исход немного предсказуем :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства. И теперь ставят цены используя критерий "могут заплатит

Одна та сама маячня, про відсутність конкуренції. Навіть явки і паролі конкурентів давали - совковий партизан не здається. Так при Совку ж не було конкуренції, там держава як хотіла, так і крутила цінами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27

  lapay написав:Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.


А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"? :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"?
вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево. Я не оправдываю просто от страны к стране цены на авто/топливо формируются по-разному. Нет смысла их приводить в качестве аргумента.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:39

  Вкладчик1234 написав:
  Амвросий написав:
  Сибарит написав:Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.



А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено. :)

МВФ хочет гарантий возврата денег. И самих денег :)
Их бы даже устроило, если бы 100% бюджета шло на выплаты по долгам.
Для этого надо пересичных "меньше кормить и больше доить". По идее, нужно ещё умерить аппетиты конкурирующих паразитов на бюджете - но керманычи свои аппетиты (распилы) умеривать точно не будут

Но пипл уже "начинает что-то подозревать" - в этом и проблема. Да и стричь уже с пипла практически нечего.
Советское наследие почти полностью "декомунизировали", недра уже поделили или выкопали и продали.

А что ещё осталось, чтоб заложить в залог или "сдать в ломбард за копейки"? Или кого ещё постричь? :)

И, конечно, МВФ это волнует. Потому что они видят, что должнику платить уже нечем, и имущества у него уже практически нет. Вот и играют в цирк с "перекредитованием" в обмен на "структурные маяки". А что ещё делать?


Ну тут с вами не соглашусь:

1.У МВФ долларов как у дурака фантиков и ему их совсем не жалко.

2.https://news.finance.ua/ua/news/-/48244 ... rmy-minfin
Ну понятно чисто формально, у них так заведено, чтобы проводить работу ну на тему,чтобы долг был возвращаем и т.п., отсюда борьба с коррупцией и остальная тележка.

3.Но реально все завязано на создании условий для входа транснациональных, дешевая рабочая сила у нас, ресурсы -загляденье - это то,что надо, ну немножко повысят стоимость труд.ресурсов для поощрения пряником.
Но надо еще цивилизованную судебно-правовую систему, наша феодальная их бесит, и правильно бесит, какие транснационалы при Волчьем правосудии.

4.Ну а так в конечном итоге это экспансия западного мира, территории, в которой могли бы крутиться капиталы - внимание ! , номинированные в долларах в материнках.

Чисто экономический интерес - поддержка мировых валют, особенно доллара, чтобы западный мир мог развиваться за счет освоения и привлечения в свою "компанию" новых территорий, тут кандидатов совсем мало (Африка не совсем в тему, а русские и белорусы-случай для них безнадежный), мы как раз подходим, чтобы было чем пенсии платить пенсионерам ЕС и Штатов и т.п.

Это не конспирология, это чистый национальный эгоизм, расчетливость.
Не все так просто, все эти западные заумные примочки,деривативы и т.п.,их надо чем то время от времени подпитывать, давать живительную базу.

Я не экономист, но мне так видится чисто на "мужицкий ум",и распад Союза пошел западным экономикам и особенно доллару в огромный такой плюс, ведь каждая стодолларовая бумажка в кармане - это инвестиция в США.

И еще , сегодня "слидство инфо" было, там Волчьи приколы, нити на самые верха тянутся, причем не бывших, а как раз нынешних :shock: В контексте валютного рынка - это ковровые бомбардировки, не удивлюсь, если вечерний подпрыг поздней ночью на 5 коп и доллара, и евро на нале - это результат сногсшибательных откровений, видео плюс записи разговора, там большие люди засветились и не совсем бывшие. Смотря как оно повернется, и удастя ли все спустить на тормозах, если нет и тема будет играть, а там еще следуюшие части будут, не удивлюсь курсам 29 в ближайшее время.
Во как.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 19 лис, 2020 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:40

  lapay написав:
  ruvex написав:А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?

Якщо за бензин можуть платити, то за дешевший газ тим паче.

Следовательно, если можете жить на одной почке, значит государство может изъять вторую?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:41

  vitaliian написав:вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево. Я не оправдываю просто от страны к стране цена формируется по-разному.


так человек утверждает, что цена формируется исключительно мировым спросом. Наверно поэтому у нас солнечное электричество по 20 евроцентов за кВт у олигархов закупают. В то время как в США по 2.2 долларцента.

Видимо "рыночная цена", поэтому Украина закупает нерентабельный вид электричества дороже любой другой страны. Просто очень богатая экономика :lol:


Сегодня в новостях писали, что в Украине реальные зарплаты в 10 раз выше официальных. Вот и выходит - мы же уже Америку обогнали!

Ну а как иначе, взять например директора Укрпочты - у него зарплата 2 млн, умножаем на 10 получаем 20 млн или 706713 долларов в месяц!

А у американцев управляющий Amazon Jeffrey Bezos каких-то жалких 6820 долларов в месяц получает. В 103 раза меньше, чем директор украинского госпредприятия!

А минималка 5000 * 10 = 50000 грн или 1763 доллара! Минималка! 11 доллара в час! А у американцев какие-то жалкие 7 долларов в час.

Вот что значит "рынок" :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:так человек утверждает, что цена формируется исключительно мировым спросом. Наверно поэтому у нас солнечное электричество по 20 евроцентов за кВт у олигархов закупают. В то время как в США по 2.2 долларцента.

Видимо "рыночная цена", поэтому Украина закупает нерентабельный вид электричества дороже любой другой страны. Просто очень богатая экономика

Значить, до ціни на газ вже претензій немає? Зелений тариф є в багатттьох країнах, є і дорожче нашого https://generacia.energy/interesnoe-uk/ ... -03012020/
В нас і запозичення дорожчі, ніж в інших, бо наступні намагаются змінити правила гри попередніх, як і з зеленим тарифом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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