Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:23
вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства и рейдерство. И теперь ставят цены используя субъективный критерий "могут заплатить"
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24
Останется пустое "юрлицо" без имущества и с кучей долгов. Такой себе "зомби-бизнес"
Исход немного предсказуем
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одна та сама маячня, про відсутність конкуренції. Навіть явки і паролі конкурентів давали - совковий партизан не здається. Так при Совку ж не було конкуренції, там держава як хотіла, так і крутила цінами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27
А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"?
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево. Я не оправдываю просто от страны к стране цены на авто/топливо формируются по-разному. Нет смысла их приводить в качестве аргумента.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:39
Ну тут с вами не соглашусь:
1.У МВФ долларов как у дурака фантиков и ему их совсем не жалко.
2.https://news.finance.ua/ua/news/-/48244 ... rmy-minfin
Ну понятно чисто формально, у них так заведено, чтобы проводить работу ну на тему,чтобы долг был возвращаем и т.п., отсюда борьба с коррупцией и остальная тележка.
3.Но реально все завязано на создании условий для входа транснациональных, дешевая рабочая сила у нас, ресурсы -загляденье - это то,что надо, ну немножко повысят стоимость труд.ресурсов для поощрения пряником.
Но надо еще цивилизованную судебно-правовую систему, наша феодальная их бесит, и правильно бесит, какие транснационалы при Волчьем правосудии.
4.Ну а так в конечном итоге это экспансия западного мира, территории, в которой могли бы крутиться капиталы - внимание ! , номинированные в долларах в материнках.
Чисто экономический интерес - поддержка мировых валют, особенно доллара, чтобы западный мир мог развиваться за счет освоения и привлечения в свою "компанию" новых территорий, тут кандидатов совсем мало (Африка не совсем в тему, а русские и белорусы-случай для них безнадежный), мы как раз подходим, чтобы было чем пенсии платить пенсионерам ЕС и Штатов и т.п.
Это не конспирология, это чистый национальный эгоизм, расчетливость.
Не все так просто, все эти западные заумные примочки,деривативы и т.п.,их надо чем то время от времени подпитывать, давать живительную базу.
Я не экономист, но мне так видится чисто на "мужицкий ум",и распад Союза пошел западным экономикам и особенно доллару в огромный такой плюс, ведь каждая стодолларовая бумажка в кармане - это инвестиция в США.
И еще , сегодня "слидство инфо" было, там Волчьи приколы, нити на самые верха тянутся, причем не бывших, а как раз нынешних В контексте валютного рынка - это ковровые бомбардировки, не удивлюсь, если вечерний подпрыг поздней ночью на 5 коп и доллара, и евро на нале - это результат сногсшибательных откровений, видео плюс записи разговора, там большие люди засветились и не совсем бывшие. Смотря как оно повернется, и удастя ли все спустить на тормозах, если нет и тема будет играть, а там еще следуюшие части будут, не удивлюсь курсам 29 в ближайшее время.
Во как.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 19 лис, 2020 22:47, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:40
Следовательно, если можете жить на одной почке, значит государство может изъять вторую?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:41
так человек утверждает, что цена формируется исключительно мировым спросом. Наверно поэтому у нас солнечное электричество по 20 евроцентов за кВт у олигархов закупают. В то время как в США по 2.2 долларцента.
Видимо "рыночная цена", поэтому Украина закупает нерентабельный вид электричества дороже любой другой страны. Просто очень богатая экономика
Сегодня в новостях писали, что в Украине реальные зарплаты в 10 раз выше официальных. Вот и выходит - мы же уже Америку обогнали!
Ну а как иначе, взять например директора Укрпочты - у него зарплата 2 млн, умножаем на 10 получаем 20 млн или 706713 долларов в месяц!
А у американцев управляющий Amazon Jeffrey Bezos каких-то жалких 6820 долларов в месяц получает. В 103 раза меньше, чем директор украинского госпредприятия!
А минималка 5000 * 10 = 50000 грн или 1763 доллара! Минималка! 11 доллара в час! А у американцев какие-то жалкие 7 долларов в час.
Вот что значит "рынок"
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Значить, до ціни на газ вже претензій немає? Зелений тариф є в багатттьох країнах, є і дорожче нашого
В нас і запозичення дорожчі, ніж в інших, бо наступні намагаются змінити правила гри попередніх, як і з зеленим тарифом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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