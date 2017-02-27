где именно дороже? Просто насколько помню не так давно в Европе исследование проводили, в Украине зеленый тариф оказался в два раза дороже, чем самый дорогой в мире.
а... папередники виноваты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58
где именно дороже? Просто насколько помню не так давно в Европе исследование проводили, в Украине зеленый тариф оказался в два раза дороже, чем самый дорогой в мире.
а... папередники виноваты?
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я посилання дав, там написано.
Халявщики, яким все дорого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:05
Ты дал ссылку на какой-то рекламный буклет студента в стиле генерация-диджитализация. Давай ссылку на серьезные данные из заслуживающего доверия источника.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:07
Амвросий
https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi
Ох уж эти НВ и Dragon Capital, с иностранным следом подозрительного происхождения.
Новость подана фейково,но на самом деле такие случае есть,белые доходы зачастую на порядки ниже, чем реал, как раз у перечисленных категорий - топы,юристы,продажники и т.п.Если их учитывать наши планки будут конечно же выше чем в Молдове,но далеки от Польши как гусь от самолета.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:08
А давайте прикинемо чому
1 Ми обладнання для зеленої енергетики практично не випускаємо
2 У нас кредити для підприємців від 15% (на Заході - до 5)
Тепер беремо і рахуємо
Купили за валюту
Платежі по кредитам в 3 рази вищі
Термін служби до отримання прибутку, що залишатись в нормальних межах(+10% від вкладених) - в рази буде вищий,якщо вартість енергії буде така сама.
Питання
Хто винуватий що у нас фінанси незбалансовані?
Енергетики?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:13
Секта свидетелей мировых цен на товары и услуги - это креатура работодателей, которые не хотят по мировым ценам платить сектантам за труд. У нас это олигархи при непротивлении кредиторов. Первые получают сверхприбыли, недоплачивая наемникам, вторые - на размещении денег под космический процент
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 19 лис, 2020 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:13
у меня другое питання: зачем за счет убытков госкомпании финансируются суперприбыли олигархам?
А чому "фінанси незбалансовані" и так понятно, ответ содержится в вопросе.
Во первых прибыли никогда не будет, будут только убытки. И они будут тем больше, чем дольше гарпок закупает по зеленому тарифу.
Во вторых закупали олигархи, а не мы. Мы оплачиваем сверхприбыли олигархов и выплаты по их кредитам. А все что они купили в кредит, остается в собственности олигархов.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 23:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:18
а як же паритет?
чи тепер "крах долара"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:18
1 У Нафтогазі збитки (при пізньому Порошенко-відсутні)
2 Я також задавав Вам питання
Як 100 млрд податків, які Нафтогаз сплачував в Бюджет , а Бюджет в той самий час дотував на 150 млрд ПФ і 70 млрд давав субсидій - збільшували прибутки оліхархів?
Тим що пенсіонери і субсиданти крім сухого хліба з цих 220 млрд купували ще й шоколадки(навіть Рошен чи Конті?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:21
В конечном итоге, какова роль современной социально-политической формации Украина в поддержании и разитии экономико-организационной и социальной функций государства?
Построить единое пространство с благоприятными условиями для экономического развития, в том числе возможность обеспечения возможности развития для самих граждан. Что в конечном итоге должно привести к улучшению и повышению комфортности жизни и укреплению позиций страны на мировом уровне, или организация условий с применением админресурса для извлечения максимальной выгоды частного бизнеса в рамках и за счет ресурсов этого государства?
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