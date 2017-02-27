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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 236
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58

  lapay написав:Зелений тариф є в багатттьох країнах, є і дорожче нашого


где именно дороже? Просто насколько помню не так давно в Европе исследование проводили, в Украине зеленый тариф оказался в два раза дороже, чем самый дорогой в мире.

  lapay написав:намагаются змінити правила гри попередніх


а... папередники виноваты? :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:где именно дороже? Просто насколько помню не так давно в Европе исследование проводили, в Украине зеленый тариф оказался в два раза дороже, чем самый дорогой в мире.

Я посилання дав, там написано.
  Амвросий написав:а... папередники виноваты?

Халявщики, яким все дорого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:05

  lapay написав:Я посилання дав, там написано.


Ты дал ссылку на какой-то рекламный буклет студента в стиле генерация-диджитализация. Давай ссылку на серьезные данные из заслуживающего доверия источника.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:07

Амвросий
https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi
Ох уж эти НВ и Dragon Capital, с иностранным следом подозрительного происхождения.
Новость подана фейково,но на самом деле такие случае есть,белые доходы зачастую на порядки ниже, чем реал, как раз у перечисленных категорий - топы,юристы,продажники и т.п.Если их учитывать наши планки будут конечно же выше чем в Молдове,но далеки от Польши как гусь от самолета.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:08

  Амвросий написав:
  lapay написав:Зелений тариф є в багатттьох країнах, є і дорожче нашого
где именно дороже? Просто насколько помню не так давно в Европе исследование проводили, в Украине зеленый тариф оказался в два раза дороже, чем самый дорогой в мире.
А давайте прикинемо чому
1 Ми обладнання для зеленої енергетики практично не випускаємо
2 У нас кредити для підприємців від 15% (на Заході - до 5)

Тепер беремо і рахуємо
Купили за валюту
Платежі по кредитам в 3 рази вищі
Термін служби до отримання прибутку, що залишатись в нормальних межах(+10% від вкладених) - в рази буде вищий,якщо вартість енергії буде така сама.

Питання
Хто винуватий що у нас фінанси незбалансовані?
Енергетики?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:13

  ruvex написав:
  lapay написав:
  ruvex написав:А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?

Якщо за бензин можуть платити, то за дешевший газ тим паче.

Следовательно, если можете жить на одной почке, значит государство может изъять вторую?


Секта свидетелей мировых цен на товары и услуги - это креатура работодателей, которые не хотят по мировым ценам платить сектантам за труд. У нас это олигархи при непротивлении кредиторов. Первые получают сверхприбыли, недоплачивая наемникам, вторые - на размещении денег под космический процент
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 19 лис, 2020 23:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:13

  budivelnik написав:Питання
Хто винуватий що у нас фінанси незбалансовані?


у меня другое питання: зачем за счет убытков госкомпании финансируются суперприбыли олигархам?

А чому "фінанси незбалансовані" и так понятно, ответ содержится в вопросе.

  budivelnik написав:Термін служби до отримання прибутку, що залишатись в нормальних межах(+10% від вкладених) - в рази буде вищий,якщо вартість енергії буде така сама.


Во первых прибыли никогда не будет, будут только убытки. И они будут тем больше, чем дольше гарпок закупает по зеленому тарифу.

Во вторых закупали олигархи, а не мы. Мы оплачиваем сверхприбыли олигархов и выплаты по их кредитам. А все что они купили в кредит, остается в собственности олигархов.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 23:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:18

  Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком.
Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском.
Долларохейтеры могут ликовать :)

а як же паритет?
чи тепер "крах долара"?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:18

  Амвросий написав:зачем за счет убытков госкомпании финансируются суперприбыли олигархам?
1 У Нафтогазі збитки (при пізньому Порошенко-відсутні)
2 Я також задавав Вам питання
Як 100 млрд податків, які Нафтогаз сплачував в Бюджет , а Бюджет в той самий час дотував на 150 млрд ПФ і 70 млрд давав субсидій - збільшували прибутки оліхархів?
Тим що пенсіонери і субсиданти крім сухого хліба з цих 220 млрд купували ще й шоколадки(навіть Рошен чи Конті?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:21

  lapay написав:
  Амвросий написав:
  Амвросий написав:а... папередники виноваты?

Халявщики, яким все дорого.

В конечном итоге, какова роль современной социально-политической формации Украина в поддержании и разитии экономико-организационной и социальной функций государства?
Построить единое пространство с благоприятными условиями для экономического развития, в том числе возможность обеспечения возможности развития для самих граждан. Что в конечном итоге должно привести к улучшению и повышению комфортности жизни и укреплению позиций страны на мировом уровне, или организация условий с применением админресурса для извлечения максимальной выгоды частного бизнеса в рамках и за счет ресурсов этого государства?
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