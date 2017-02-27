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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:24
lapay написав: Амвросий написав:
Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.
Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.
в бензині акциз і транспортний збір
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