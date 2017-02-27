Амвросий написав:Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.
Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.