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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 237
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:24

  lapay написав:
  Амвросий написав:Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.

Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.

в бензині акциз і транспортний збір
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:52

На вилле в Майами негодуе патриот. Крычыть :
Зрада! Зрада !
Мабуть Якунович наснився. :)

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andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:20

  andrein написав:На вилле в Майами негодуе патриот. Крычыть :
Зрада! Зрада !
Мабуть Якунович наснився. :)

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Яйценюх аватарочку нафотошопил : ))
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  #<1 ... 6809681068116812
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