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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:24
lapay написав: Амвросий написав:
Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.
Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.
в бензині акциз і транспортний збір
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:04
stryzhko написав:
Амвросий написав:По факту это монополист диктующий цены, закупать газ в обход которого нет никакой возможности.
Схоже ви газом не користуєтеся, бо зовсім не в темі. Побутовий споживач дешевше, ніж у Нафтогаза, цілком може купляти в 3-х постачальників "Палівенерго" 5.88грн "Мегават" 6.22грн, Енергетичні ресурси України" 6.3грн і для порівняння у Фірташа 8.85грн.
я у Нафтогаза по 5.24 покупаю.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:08
ruvex написав: lapay написав: change_pm написав:
А розкажіть, що там з мін.заром, середньою з.п. і пенсією в Словачині і Румінії?
Для чого7 Яке відношення ціна на газ чи бензин має до зарплати, чи ціна на соняшникову олію теж залежить від зарплати, а не від світових цін?
А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?
странная у Вас логика. Если у нас нищенские заработные платы, то мерседес должен у нас стоить в 10 раз дешевле?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:47
Вадим Жураковский написав:я у Нафтогаза по 5.24 покупаю.
Там мова була про сьогоднішні ціни. Хто хотів, той змінив постачальника у серпні-вересні і купує по 4,73 увесь рік)).
Вчора Нацбанк Туреччини підняв облікову з 10.25 до 15%, що спричинило тимчасове укріплення ліри до 7.5.
Наш зам.НБУ прогнозує подальше можливе зниження облікової на наступному засіданні.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:19
ну шо, какие планы на день? мы начнем широко 28,35/28,50 до выяснения так сказать
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:20
Миняйло 28.40 на покупке дружненько.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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