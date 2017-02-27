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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 237
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:24

  lapay написав:
  Амвросий написав:Что мешает закрыть все госкомпании, распродать их имущество, отменить лицензирование на деятельность которой они занимались и открыть свободный рынок? Мешает коррупция. Ворам и коррупционерам нужна монополия.

Та нічого не заважає, крім наступних виборів, бо буде дорожче, ніж було, а грошей в бюджеті буде менше. Дотації платились з різниці цін Нафтогаза і Укргазвидобування, а при вільному ринку будете самі за все платити, як за бензин. На бензин же немає дотацій, от і на все інше не буде.

в бензині акциз і транспортний збір
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:04

  stryzhko написав:
Амвросий написав:По факту это монополист диктующий цены, закупать газ в обход которого нет никакой возможности.

Схоже ви газом не користуєтеся, бо зовсім не в темі. Побутовий споживач дешевше, ніж у Нафтогаза, цілком може купляти в 3-х постачальників "Палівенерго" 5.88грн "Мегават" 6.22грн, Енергетичні ресурси України" 6.3грн і для порівняння у Фірташа 8.85грн.

я у Нафтогаза по 5.24 покупаю.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:08

  ruvex написав:
  lapay написав:
  change_pm написав:А розкажіть, що там з мін.заром, середньою з.п. і пенсією в Словачині і Румінії?

Для чого7 Яке відношення ціна на газ чи бензин має до зарплати, чи ціна на соняшникову олію теж залежить від зарплати, а не від світових цін?

А какого уровня у нас доходы и соответственно покупательская способность согласно мировому ценообразованию?

странная у Вас логика. Если у нас нищенские заработные платы, то мерседес должен у нас стоить в 10 раз дешевле? :|
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вадим Жураковский написав:я у Нафтогаза по 5.24 покупаю.

Там мова була про сьогоднішні ціни. Хто хотів, той змінив постачальника у серпні-вересні і купує по 4,73 увесь рік)).
Вчора Нацбанк Туреччини підняв облікову з 10.25 до 15%, що спричинило тимчасове укріплення ліри до 7.5.
Наш зам.НБУ прогнозує подальше можливе зниження облікової на наступному засіданні.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо, какие планы на день? мы начнем широко 28,35/28,50 до выяснения так сказать
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:20

Миняйло 28.40 на покупке дружненько.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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