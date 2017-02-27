Амвросий написав:вот так олигархи цену на энергоресурсы и формируют. Конкуренцию убрали используя админресурс государства. И теперь ставят цены используя критерий "могут заплатит
Одна та сама маячня, про відсутність конкуренції. Навіть явки і паролі конкурентів давали - совковий партизан не здається. Так при Совку ж не було конкуренції, там держава як хотіла, так і крутила цінами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Кава різна буває, з різною ціною, тому і оптова ціна на неї різна, а роздрібна ще більше, бо сервіс сильно різниться. У нас теж є буре вугілля і електроенергія, якість енергії різна і ціна відповідно.
А чего у нас автомобили дороже, чем в европе, не подскажете? Может наши автомобили более элитных версий или "якість різна буває"?
Сибарит написав:Жесткие торги с МВФ тоже идут уже достаточно давно.
А в чем жесткость торгов заключается? МВФ говорит как гайки населению затянуть. Власть плачется что надо гайки затянуть иначе кредит не дадут и будет песец, потом делает. Альтернативных вариантов даже не предусмотрено.
МВФ хочет гарантий возврата денег. И самих денег Их бы даже устроило, если бы 100% бюджета шло на выплаты по долгам. Для этого надо пересичных "меньше кормить и больше доить". По идее, нужно ещё умерить аппетиты конкурирующих паразитов на бюджете - но керманычи свои аппетиты (распилы) умеривать точно не будут
Но пипл уже "начинает что-то подозревать" - в этом и проблема. Да и стричь уже с пипла практически нечего. Советское наследие почти полностью "декомунизировали", недра уже поделили или выкопали и продали.
А что ещё осталось, чтоб заложить в залог или "сдать в ломбард за копейки"? Или кого ещё постричь?
И, конечно, МВФ это волнует. Потому что они видят, что должнику платить уже нечем, и имущества у него уже практически нет. Вот и играют в цирк с "перекредитованием" в обмен на "структурные маяки". А что ещё делать?
Ну тут с вами не соглашусь:
1.У МВФ долларов как у дурака фантиков и ему их совсем не жалко.
3.Но реально все завязано на создании условий для входа транснациональных, дешевая рабочая сила у нас, ресурсы -загляденье - это то,что надо, ну немножко повысят стоимость труд.ресурсов для поощрения пряником. Но надо еще цивилизованную судебно-правовую систему, наша феодальная их бесит, и правильно бесит, какие транснационалы при Волчьем правосудии.
4.Ну а так в конечном итоге это экспансия западного мира, территории, в которой могли бы крутиться капиталы - внимание ! , номинированные в долларах в материнках.
Чисто экономический интерес - поддержка мировых валют, особенно доллара, чтобы западный мир мог развиваться за счет освоения и привлечения в свою "компанию" новых территорий, тут кандидатов совсем мало (Африка не совсем в тему, а русские и белорусы-случай для них безнадежный), мы как раз подходим, чтобы было чем пенсии платить пенсионерам ЕС и Штатов и т.п.
Это не конспирология, это чистый национальный эгоизм, расчетливость. Не все так просто, все эти западные заумные примочки,деривативы и т.п.,их надо чем то время от времени подпитывать, давать живительную базу.
Я не экономист, но мне так видится чисто на "мужицкий ум",и распад Союза пошел западным экономикам и особенно доллару в огромный такой плюс, ведь каждая стодолларовая бумажка в кармане - это инвестиция в США.
И еще , сегодня "слидство инфо" было, там Волчьи приколы, нити на самые верха тянутся, причем не бывших, а как раз нынешних В контексте валютного рынка - это ковровые бомбардировки, не удивлюсь, если вечерний подпрыг поздней ночью на 5 коп и доллара, и евро на нале - это результат сногсшибательных откровений, видео плюс записи разговора, там большие люди засветились и не совсем бывшие. Смотря как оно повернется, и удастя ли все спустить на тормозах, если нет и тема будет играть, а там еще следуюшие части будут, не удивлюсь курсам 29 в ближайшее время. Во как.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 19 лис, 2020 22:47, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
vitaliian написав:вы африканские цены на авто видели? в Израиле тоже не дёшево. Я не оправдываю просто от страны к стране цена формируется по-разному.
так человек утверждает, что цена формируется исключительно мировым спросом. Наверно поэтому у нас солнечное электричество по 20 евроцентов за кВт у олигархов закупают. В то время как в США по 2.2 долларцента.
Видимо "рыночная цена", поэтому Украина закупает нерентабельный вид электричества дороже любой другой страны. Просто очень богатая экономика
Амвросий написав:так человек утверждает, что цена формируется исключительно мировым спросом. Наверно поэтому у нас солнечное электричество по 20 евроцентов за кВт у олигархов закупают. В то время как в США по 2.2 долларцента.
Видимо "рыночная цена", поэтому Украина закупает нерентабельный вид электричества дороже любой другой страны. Просто очень богатая экономика
Значить, до ціни на газ вже претензій немає? Зелений тариф є в багатттьох країнах, є і дорожче нашого https://generacia.energy/interesnoe-uk/ ... -03012020/ В нас і запозичення дорожчі, ніж в інших, бо наступні намагаются змінити правила гри попередніх, як і з зеленим тарифом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком. Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском. Долларохейтеры могут ликовать