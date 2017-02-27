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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6807680868096810>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 237
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:20

Миняйло 28.40 на покупке дружненько.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання.
Щось не пригадую, щоб тут на форумі згадували цю новину
"Укрексімбанк" достроково викупив євробонди на 300 мільйонів доларів"
Ось тут https://telegra.ph/Zachem-Ukrehksimbank ... nili-11-19 про цю новину пишуть із коментарями голови правління банку Євгенія Мецгера. (я так і не розібрався, чи це автори каналу брали коментарі чи перепостили бо посилань не має).
Але мене зацікавило наступне. Цитата:"Банк накопил значительный объем ликвидности в валюте которая на настоящем этапе с учетом уровня ставок на рынке (условно – по остаткам на корреспондентских счетах в иностранных банках мы зарабатываем 0,01% годовых), как вы понимаете, не приносит значительный доход
Звідки у Ексіма стільки валюти, тим більше такої яка не буде потрібна до 2025 року?
Якщо у Ексіма стільки валюти, то скільки її у інших банків які набагато активніше її залучали через ті ж депозити?
Ми бачимо, що на валютні ОВДП є стабільний попит. Значить банки завалені валютою яку не має куди подіти.
Чому шляхом Ексіма не йдуть інші в, т. числі і держава. Чому не Мінфін не може продати валютні ОВДП по 3,75% і викупити дорогі борги?
Якщо хтось може пояснити, буду вдячний.
Ф. 28,25-35/28,45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:37

  kharkov_val написав:ну шо, какие планы на день? мы начнем широко 28,35/28,50 до выяснения так сказать

https://news.finance.ua/ua/news/-/48250 ... lidzhennya

1.Потреб. настроения, деловая активность,КВД и усугубление ситуации в этом направлении,
уменьшение доходов бизнеса и населения на фоне роста тарифных и других расходов (только вчера пришло СМС от гос.службы охраны,рост услуг на 20%,прошлый раз было 1 год назад ,и вот опять, и так все) по идее должны были вывести гривну на уровень 27-90 и даже еще чуть ниже.

2.Но, за вчерашний вечер имеем рост на нале на 15-20 коп,симпатичный круглый уровень 28-50, и судя по всему - "стрелка вверх".

3.Причина- неважная макроэкономика,"денег нет,но вы держитесь",раскачка лодки внутри,и то такая нехилая раскачка, ну и Байден.
США равно Байден, США равно МВФ,Байден значит в конечном итоге равно МВФ,а отношения двухфакторные Байдена к Украине, с одной стороны стратегические интересы,это кредито-усиливающий фактор, с другой стороны прохладные личные интересы, может возникнет желание сыграть какую-то игру, это кредито-понижающий фактор
Мы помним как в период 2011-2013 практически ни копейки не поступало внешних с соответствующими последствиями.
Как будет сейчас - вопрос, может поэтому и гривна несмотря ни на какие карантины и безденежье -как "сбитый летчик" на моменте и в обозримом периоде.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43

Подскажите, плиз:
при покупке валюты онлайн в Альфабанке - бывают ли у них "сладкие" курсы приёма $ ?
а продажи € ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2840/2850
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:53

  kharkov_val написав:2840/2850

Не несуть? Як на період легкої невизначеності про яку ви писали кілька хвилин тому, у вас доволі "вузько" по маржі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:56

  Амвросий написав:у меня другое питання: зачем за счет убытков госкомпании финансируются суперприбыли олигархам?

Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем

Этого тоже скорее всего касается.
Или нас разводят, и валюта какая-то "виртуальная"

Щось не пригадую, щоб тут на форумі згадували цю новину
"Укрексімбанк" достроково викупив євробонди на 300 мільйонів доларів"
Ось тут https://telegra.ph/Zachem-Ukrehksimbank ... nili-11-19 про цю новину пишуть із коментарями голови правління банку Євгенія Мецгера. (я так і не розібрався, чи це автори каналу брали коментарі чи перепостили бо посилань не має).
Але мене зацікавило наступне. Цитата:"Банк накопил значительный объем ликвидности в валюте которая на настоящем этапе с учетом уровня ставок на рынке (условно – по остаткам на корреспондентских счетах в иностранных банках мы зарабатываем 0,01% годовых), как вы понимаете, не приносит значительный доход
Звідки у Ексіма стільки валюти, тим більше такої яка не буде потрібна до 2025 року?
Якщо у Ексіма стільки валюти, то скільки її у інших банків які набагато активніше її залучали через ті ж депозити?
Ми бачимо, що на валютні ОВДП є стабільний попит. Значить банки завалені валютою яку не має куди подіти.
Чому шляхом Ексіма не йдуть інші в, т. числі і держава. Чому не Мінфін не може продати валютні ОВДП по 3,75% і викупити дорогі борги?
Якщо хтось може пояснити, буду вдячний.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 20 лис, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неделю должны закрыть на росте, по идее. А следующая неделя я уже не загадываю. С таким откатами как были... могут еще раз "откатить")
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:07

  Realist написав:
  kharkov_val написав:2840/2850

Не несуть? Як на період легкої невизначеності про яку ви писали кілька хвилин тому, у вас доволі "вузько" по маржі.


сегодня пятница. Распродажи. Перед ними ктото валюту менял, поэтому была некоторая просадка, после сегодняшнего дня должны вверх пойти. В следующую пятницу тоже вроде распродажи будут.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:11

  Moneta написав:Миняйло 28.40 на покупке дружненько.

Даже Укрэксимбанк покупает по 28,40 в мобильном приложении
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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