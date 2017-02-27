Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:37

kharkov_val написав: ну шо, какие планы на день? мы начнем широко 28,35/28,50 до выяснения так сказать ну шо, какие планы на день? мы начнем широко 28,35/28,50 до выяснения так сказать

1.Потреб. настроения, деловая активность,КВД и усугубление ситуации в этом направлении,уменьшение доходов бизнеса и населения на фоне роста тарифных и других расходов (только вчера пришло СМС от гос.службы охраны,рост услуг на 20%,прошлый раз было 1 год назад ,и вот опять, и так все) по идее должны были вывести гривну на уровень 27-90 и даже еще чуть ниже.2.Но, за вчерашний вечер имеем рост на нале на 15-20 коп,симпатичный круглый уровень 28-50, и судя по всему - "стрелка вверх".3.Причина- неважная макроэкономика,"денег нет,но вы держитесь",раскачка лодки внутри,и то такая нехилая раскачка, ну и Байден.США равно Байден, США равно МВФ,Байден значит в конечном итоге равно МВФ,а отношения двухфакторные Байдена к Украине, с одной стороны стратегические интересы,это кредито-усиливающий фактор, с другой стороны прохладные личные интересы, может возникнет желание сыграть какую-то игру, это кредито-понижающий факторМы помним как в период 2011-2013 практически ни копейки не поступало внешних с соответствующими последствиями.Как будет сейчас - вопрос, может поэтому и гривна несмотря ни на какие карантины и безденежье -как "сбитый летчик" на моменте и в обозримом периоде.