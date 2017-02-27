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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6807680868096810

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 237
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48253 ... golova-nbu
Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.

Сказочник.
Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон, там где еще месяц-два назад теплился бизнес. Нет ,ну в процентном отношении вроде как не страшно, может 5%, может чуть больше пустых, но в глаза бросается, раньше это были единичные случаи даже в ипотечный кризис 2008-го, даже во время курсовых рекордов 2014-2015.Офисы также обвалились,кто может переходи на удаленку.Что это означает : тут приводились цифры по октябрю, печалька, так вот судя по тенденциям ноябрь будет печалька вдвойне по поступлениям, по налогам, по стате.
Шевченко насчет эмиссии все больше напоминает Ельцина, уже десятый раз образно говоря повторяет,эмиссии не будет.
Но рынок не верит, всем вдруг резко понадобились доллары и евро, несмотря на то,что особо и покупать не на что.
Большой резерв есть оленины на депозитах конечно, но там собрались консерваторы.,пока рынок серьезно не качнет каким -нибудь черным лебедем, они не сдвинутся с места.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:21

Realist цифры исходя из цифр межбанка поменял
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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