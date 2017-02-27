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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6808680968106811>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 237
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48253 ... golova-nbu
Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.

Сказочник.
Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон, там где еще месяц-два назад теплился бизнес. Нет ,ну в процентном отношении вроде как не страшно, может 5%, может чуть больше пустых, но в глаза бросается, раньше это были единичные случаи даже в ипотечный кризис 2008-го, даже во время курсовых рекордов 2014-2015.Офисы также обвалились,кто может переходи на удаленку.Что это означает : тут приводились цифры по октябрю, печалька, так вот судя по тенденциям ноябрь будет печалька вдвойне по поступлениям, по налогам, по стате.
Шевченко насчет эмиссии все больше напоминает Ельцина, уже десятый раз образно говоря повторяет,эмиссии не будет.
Но рынок не верит, всем вдруг резко понадобились доллары и евро, несмотря на то,что особо и покупать не на что.
Большой резерв есть оленины на депозитах конечно, но там собрались консерваторы.,пока рынок серьезно не качнет каким -нибудь черным лебедем, они не сдвинутся с места.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:21

Realist цифры исходя из цифр межбанка поменял
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Чому шляхом Ексіма не йдуть інші в, т. числі і держава.

Почему же не идут?
Идут.
И эту новость на форуме обсуждали.
Кстати, сумма Эксима очень близка к сумме последнего привлечения рефинанса. Можно утверждать, что перекредитовали доллар гривной и взяли еще чуть-чуть.

ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вижу картину я: рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро - дошли до .17-18 на оптовой продаже. Это не похоже было на перезарядку в росте - уж слишком быстро отпрыгнули - рынок нервный. Но и сегодня-сейчас нет какого-то перекоса дикого по спросу и 28.5 представляется верхней границей, которую раньше протестировали, но дальше идти не хватило топлива. Потому лично для меня очень большой загадкой представляется откуда на наличке взяться тому объему гривны, который сможет отправить курс даже на 29, не говоря о 30-35.

PS. Все в новостях видели как приняли "мошенников", которые за 500 000 долларов обещали решить вопрос в ГПУ? Видели оперативное фото с 2 стопками фиолетовых долларов под коричневыми резиночками? Не пересортицу из обменки/опта, не под цветными резинками как в реальной жизни. Есть еще крупный опт, который судя по всему откупается/обналичивается через банки и вот его объем мы не видим и не понимаем вообще.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:23

  striped написав:Как вижу картину я: рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро - дошли до .17-18 на оптовой продаже. Это не похоже было на перезарядку в росте - уж слишком быстро отпрыгнули - рынок нервный. Но и сегодня-сейчас нет какого-то перекоса дикого по спросу и 28.5 представляется верхней границей, которую раньше протестировали, но дальше идти не хватило топлива. Потому лично для меня очень большой загадкой представляется откуда на наличке взяться тому объему гривны, который сможет отправить курс даже на 29, не говоря о 30-35.

Не плутайте причину із наслідком. От кілька хвилин тому kharkov_val підтвердив, що змінив курси на основі МБ. Знаю, що у нас у Франківську валютники теж "йдуть" за курсами МБ. Тому якщо МБ буде по 30 то і готівка буде по 30
Що стосується "рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро" це можна пояснити квартальними податками та відсутністю істотного відшкодування ПДВ на цей час. Плюс нерези трішки знизили активність (думаю, що підігрували тренду). Бізнесу була потрібна гривня. Звичайно, важко повірити, що цей фактор був настільки сильний по своїй дії, але як бачимо як тільки він перестав діяти ми відразу повернулись майже до 28,4, а на готівці навіть вище.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:33

Realist Готівка та міжбанк наразі дивляться в різні сторони. Населення продовжує активно скуповувати валюту, мабуть що гривня зайва з'явилася (депозити з солодкими % скінчилися???), а міжбанк крім вчора - досить стабільно, пропозиція трішки перевищує попит. Тому - ніякої паніки, звичайні ринкові коливання.

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VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:50

  VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет :D


неа,несуть і маринують гривню і під сьогоднішні %, однако.
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:51

  VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет :D

Назло маме отморожу уши?.. -- если всех вариантов: держать "под грушей" под 0% (в лучшем случае, обычно еще и платить нужно) или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.


девал 20% за год
значит ставки менее 25% (с учетом налога) это уже "х<0"

хотя на таких твердых грнпатриотов этот ползучий девал и был рассчитан. но после 30 сдадутся и они :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 20 лис, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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