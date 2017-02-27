VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет
Назло маме отморожу уши?.. -- если всех вариантов: держать "под грушей" под 0% (в лучшем случае, обычно еще и платить нужно) или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.
Гривневый неразрывный депозит под такие проценты несёт ничем неоправданные риски. Должна быть существенная премия за риск, чтобы можно было пользоваться этим инструментом. За 8% годовых, на руки по итогу можно получить кучу бумажек (да, их будет на 8% больше). Сколько было уже кратных девальваций за историю гривны? А по 3000 гривен в день банки не выдавали? ВА не вводилось? Стоит ли это тех рисков обесценивания/невозвратов? Представим пересічного, который без проблем может вынять из кармана 100 000 гривен и положить в банк. Насколько интересно получать 666 гривен процентного дохода в месяц, рискуя всей суммой? Лучше купить валюту и не париться, а если 1 000 000, лучше купить валюту и в ячейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.11.2020..................28,3543 Доллар прибавил 10 копеек за счет вчерашнего роста. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку. По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился. Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Анализ ликвидности светит сумму, похожую на покупку около 10 млн, но поводов для покупок совсем не было. Наверняка это очередной своп. Остатки на коррсчетах уменьшились. Картина очень похожа на вчерашнюю, но в немного меньших объемах: ликвидность утекала в казначейство, а сокращение объема суточных сертификатов этот переток частично компенсировало. Это был последний день уплаты квартальных налогов.
В среду объем валютного рынка увеличился с 367.1 до 439.9 млн, наконец-то выйдя на привычные значения. Обороты чистые. Снова появилась активность банков. Клиентские обороты слегка упали, а превышение предложения над спросом стало более явным.