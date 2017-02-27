Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:04

Realist написав: Не плутайте причину із наслідком. От кілька хвилин тому kharkov_val підтвердив, що змінив курси на основі МБ. Знаю, що у нас у Франківську валютники теж "йдуть" за курсами МБ. Тому якщо МБ буде по 30 то і готівка буде по 30

Що стосується "рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро" це можна пояснити квартальними податками та відсутністю істотного відшкодування ПДВ на цей час. Плюс нерези трішки знизили активність (думаю, що підігрували тренду). Бізнесу була потрібна гривня. Звичайно, важко повірити, що цей фактор був настільки сильний по своїй дії, але як бачимо як тільки він перестав діяти ми відразу повернулись майже до 28,4, а на готівці навіть вище. Не плутайте причину із наслідком. От кілька хвилин тому kharkov_val підтвердив, що змінив курси на основі МБ. Знаю, що у нас у Франківську валютники теж "йдуть" за курсами МБ. Тому якщо МБ буде по 30 то і готівка буде по 30Що стосується "рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро" це можна пояснити квартальними податками та відсутністю істотного відшкодування ПДВ на цей час. Плюс нерези трішки знизили активність (думаю, що підігрували тренду). Бізнесу була потрібна гривня. Звичайно, важко повірити, що цей фактор був настільки сильний по своїй дії, але як бачимо як тільки він перестав діяти ми відразу повернулись майже до 28,4, а на готівці навіть вище.

1. А Вы спросите kharkov_val как он набравшись доллара будет опускать цены на отдачу вслед за межбанком и фиксить убыток.Плюс лично я еще помню времена когда отрыв между МБ и наличкой был совсем не 20 коп - и ничего, никто на МБ не кивал.2. Я просто не верю в то, что крупный бизнес сидит и ловит числа в календаре, оттягивая оплату до 19го числа, а потом льется на все и менеджеры валютных отделов в банках с ужасом смотрят на календарь и берут отгулы на эти красные дни.3. Вернуться на 28.4 мы вроде вернулись, но уже сейчас на опте идет преимущество предложения над спросом - не похоже это на рост. Боковик в уровне 28-28.5. Но факторов выше - не вижу, хоть потом и написал, что есть глубины глубин, которые не видим ни мы здесь, ни эксперты валютных отделов.