VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет
Назло маме отморожу уши?.. -- если всех вариантов: держать "под грушей" под 0% (в лучшем случае, обычно еще и платить нужно) или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.
Гривневый неразрывный депозит под такие проценты несёт ничем неоправданные риски. Должна быть существенная премия за риск, чтобы можно было пользоваться этим инструментом. За 8% годовых, на руки по итогу можно получить кучу бумажек (да, их будет на 8% больше). Сколько было уже кратных девальваций за историю гривны? А по 3000 гривен в день банки не выдавали? ВА не вводилось? Стоит ли это тех рисков обесценивания/невозвратов? Представим пересічного, который без проблем может вынять из кармана 100 000 гривен и положить в банк. Насколько интересно получать 666 гривен процентного дохода в месяц, рискуя всей суммой? Лучше купить валюту и не париться, а если 1 000 000, лучше купить валюту и в ячейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.11.2020..................28,3543 Доллар прибавил 10 копеек за счет вчерашнего роста. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку. По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился. Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Анализ ликвидности светит сумму, похожую на покупку около 10 млн, но поводов для покупок совсем не было. Наверняка это очередной своп. Остатки на коррсчетах уменьшились. Картина очень похожа на вчерашнюю, но в немного меньших объемах: ликвидность утекала в казначейство, а сокращение объема суточных сертификатов этот переток частично компенсировало. Это был последний день уплаты квартальных налогов.
В среду объем валютного рынка увеличился с 367.1 до 439.9 млн, наконец-то выйдя на привычные значения. Обороты чистые. Снова появилась активность банков. Клиентские обороты слегка упали, а превышение предложения над спросом стало более явным.
Moneta написав:девал 20% за год значит ставки менее 25% (с учетом налога) это уже "х<0"
Ніхто достеменно не знав на початку яка буде девальвація і чи буде взагалі. Хоча після грандіозної ревальвації минулого року можна було підозрювати, що не повториться знову. Але що буде наступного року знову ж таки питання питань. Хоча, якщо стовбитись під 8% у грн, напевно спокійніше нехай під мізер у валюті.
VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет
Назло маме отморожу уши?.. -- если всех вариантов: держать "под грушей" под 0% (в лучшем случае, обычно еще и платить нужно) или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.
Под грушей мало кто закатывает в трехлитровые банки, хотя были насколько помню, там типа Чауса. Судя по движению денежных масс народ депозиты гривневые в твердую валюту конвертит потихоньку. Это имелось в виду.
Хотя нерезиденты и призамедлили выход из гривневых ОВГЗ (за последний день - минус 24 млн, за последнюю неделю - минус 293 млн по сравнению с минус один миллиард грн в среднем за неделю в последние месяцы), в результате состоявшегося погашения их портфель в евро сократился почти до нуля (или на 1.31 млрд грн по курсу).
Realist написав:Не плутайте причину із наслідком. От кілька хвилин тому kharkov_val підтвердив, що змінив курси на основі МБ. Знаю, що у нас у Франківську валютники теж "йдуть" за курсами МБ. Тому якщо МБ буде по 30 то і готівка буде по 30 Що стосується "рынок пошел перед 20-ми вниз и шел достаточно бодро" це можна пояснити квартальними податками та відсутністю істотного відшкодування ПДВ на цей час. Плюс нерези трішки знизили активність (думаю, що підігрували тренду). Бізнесу була потрібна гривня. Звичайно, важко повірити, що цей фактор був настільки сильний по своїй дії, але як бачимо як тільки він перестав діяти ми відразу повернулись майже до 28,4, а на готівці навіть вище.
1. А Вы спросите kharkov_val как он набравшись доллара будет опускать цены на отдачу вслед за межбанком и фиксить убыток. Плюс лично я еще помню времена когда отрыв между МБ и наличкой был совсем не 20 коп - и ничего, никто на МБ не кивал.
2. Я просто не верю в то, что крупный бизнес сидит и ловит числа в календаре, оттягивая оплату до 19го числа, а потом льется на все и менеджеры валютных отделов в банках с ужасом смотрят на календарь и берут отгулы на эти красные дни.
3. Вернуться на 28.4 мы вроде вернулись, но уже сейчас на опте идет преимущество предложения над спросом - не похоже это на рост. Боковик в уровне 28-28.5. Но факторов выше - не вижу, хоть потом и написал, что есть глубины глубин, которые не видим ни мы здесь, ни эксперты валютных отделов.
Moneta написав:девал 20% за год значит ставки менее 25% (с учетом налога) это уже "х<0"
Ніхто достеменно не знав на початку яка буде девальвація і чи буде взагалі. Хоча після грандіозної ревальвації минулого року можна було підозрювати, що не повториться знову. Але що буде наступного року знову ж таки питання питань. Хоча, якщо стовбитись під 8% у грн, напевно спокійніше нехай під мізер у валюті.
Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам
19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл
я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда
так что закройте варежку и не учите ученых
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет. Социальное государство, туды его...
За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!
Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50. https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html Окуели не то слово.