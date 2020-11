Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:56

prodigy написав: Ой+ написав: Moneta написав: девал 20% за год

Ніхто достеменно не знав на початку яка буде девальвація і чи буде взагалі. Хоча після грандіозної ревальвації минулого року можна було підозрювати, що не повториться знову. Але що буде наступного року знову ж таки питання питань. Хоча, якщо стовбитись під 8% у грн, напевно спокійніше нехай під мізер у валюті. Ніхто достеменно не знав на початку яка буде девальвація і чи буде взагалі. Хоча після грандіозної ревальвації минулого року можна було підозрювати, що не повториться знову. Але що буде наступного року знову ж таки питання питань. Хоча, якщо стовбитись під 8% у грн, напевно спокійніше нехай під мізер у валюті.



Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам



19 января 2014 Кроваве Водохреща ( https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU ) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл



я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда



никто не запрещал привести родичей и перекинуть на них лишнее - работало! Хоть и пугали, что это незаконно!

