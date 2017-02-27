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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 238
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
45
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:18

  Амвросий написав:
  Amid написав: Лучше купить валюту и не париться, а если 1 000 000, лучше купить валюту и в ячейку.


с валютой тоже риски - её хождение могут запретить


это у вас за поребриком?
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:19

  prodigy написав:
  _hunter написав:
  VALONI написав:И да - ставочки таки придется повышать, или налог с депозитов убирать, никто под такие проценты мариновать гривну не будет :D

Назло маме отморожу уши?.. -- если всех вариантов: держать "под грушей" под 0% (в лучшем случае, обычно еще и платить нужно) или держать в банке под х% (х -- больше 0) -- выбор очевиден.



выбор очевиден для идиотов...или если денег всего 500-800 долл (то пусть заработают дополнительных 130-140 грн) может хватит оплатить интернет, что бы потом такую чушь тут постить

про risk assessment ничего не слышали?

Меньше: по разным источникам средний размер депозита -- 8..11к.
Т.е. кто-то АЖ $200 (как раз risk assessment да разновалютные корзины) положит или под матрац (в прямом смысле) или в банк под 0.5%. Кто-то посмотрев на курс решит "да ну его нафиг -- снаряд два раза в одну воронку не падает" и даже заморачиваться не будет.

Смешно шутканул: т.е. чтобы заработать 100 гривен нужно просто пойти и заработать 100 гривен? -- со следующими 100 оно так же работает или там отрицательный коэффициент есть какой-то?..
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:20

  Amid написав: Представим пересічного,с пенсией 2500 грн (дополенно) , у которого в банке 200 000 гривен. Насколько интересно получать 1330 гривен процентного дохода в месяц (дополенно), рискуя всей суммой? Лучше купить валюту и не париться...

я дополнил . Теперь перефразируем вопрос -" лучше купить валюту и жить на 2500 грн в месяц или все таки на 3880 грн " ? Это реальная ситуация моего знакомого пенсионера, он не высосана из пальца.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:26

  striped написав:1. А Вы спросите kharkov_val как он набравшись доллара будет опускать цены на отдачу вслед за межбанком и фиксить убыток.
Плюс лично я еще помню времена когда отрыв между МБ и наличкой был совсем не 20 коп - и ничего, никто на МБ не кивал.

никакого убытка...он уже продал по 28,50, то что сегодня купил
по 28,35

3. Вернуться на 28.4 мы вроде вернулись, но уже сейчас на опте идет преимущество предложения над спросом - не похоже это на рост. Боковик в уровне 28-28.5. Но факторов выше - не вижу, хоть потом и написал, что есть глубины глубин, которые не видим ни мы здесь, ни эксперты валютных отделов.


рост тормозит отсутствие гривны...эксперты валютных отделов банков при опросе НБУ (октябрь 2020) 30% из 100 отнесли к валютным рискам , так все там всё понимают...просто надеются как всегда на авось пронесет

а то, что банки строем стоят за рефинансом, а в прошлом году у БС было более 6 млрд избыточной ликвидности
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:38

  yama написав:
  Amid написав: Представим пересічного,с пенсией 2500 грн (дополенно) , у которого в банке 200 000 гривен. Насколько интересно получать 1330 гривен процентного дохода в месяц (дополенно), рискуя всей суммой? Лучше купить валюту и не париться...

я дополнил . Теперь перефразируем вопрос -" лучше купить валюту и жить на 2500 грн в месяц или все таки на 3880 грн " ? Это реальная ситуация моего знакомого пенсионера, он не высосана из пальца.


это мы проходили...
в 2005 уговорил стариков положить в банк все свои сбережения (10к долл), как никак 800 грн в месяц(почти 100 долл) хорошая прибавка к пенсии(пенсии были 1300 и 1800 у родителей)
потом бац...2008 кризис, доллар 8,3-8,5 (банк отдает в день по 500 грн (Привет Климову)
я вернул деньги из своих и потом только в 2010 получил все (пошел с банком на сделку-перевел всю сумму в валюту по 8грн и оставил еще на год)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,

Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые
Прямая взаимосвязь очевидна.
Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа.
Но.... можно и без этого рассуждать.
Правда?
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 20 лис, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41

  Alex2007 написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!


Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50.
https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html
Окуели не то слово. :shock:

Є технологічні витрати газу(в основному Укртрансгазу на компресорах), є і просто втрати, но озвучений дамою процент - на "ло.." (електорат)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:53

Мошенничество

Альфа банк до такой степени обнаглел, что вместе с блокировкой кешью за транзакции на Амазоне банит также Тревел с аннулированием баллов и там. Хотя Тревел к Амазону никакого отношения не имел конечно же
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:56

  prodigy написав:
  Ой+ написав:
  Moneta написав:девал 20% за год
значит ставки менее 25% (с учетом налога) это уже "х<0"


Ніхто достеменно не знав на початку яка буде девальвація і чи буде взагалі. Хоча після грандіозної ревальвації минулого року можна було підозрювати, що не повториться знову. Але що буде наступного року знову ж таки питання питань. Хоча, якщо стовбитись під 8% у грн, напевно спокійніше нехай під мізер у валюті.


Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам

19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл

я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда

так что закройте варежку и не учите ученых :mrgreen:


никто не запрещал привести родичей и перекинуть на них лишнее - работало! Хоть и пугали, что это незаконно!
Незаконно - это запрещать человеку распоряжаться собственным имуществом и средствами.
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