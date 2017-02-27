Alex2007 написав: Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50. https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html Окуели не то слово.
Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП. Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3). И так почти все операторы газовых сетей хотят. В 3-4 раза поднять тариф. Причем, самое интересное, что около 40% в тарифе - это "компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2014-2020рр".
Alex2007 написав: Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50. https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html Окуели не то слово.
Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП. Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3).
с таким тарифом выгоднее самим приехать с баллонами на точку к центральному газогону
Объем глобальных платежей в евро в октябре вырос до 37,8%, что впервые с 2013 года превышает объем использования доллара, показали данные Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Евро вырвался на лидирующие позиции в силу падения курса доллара.
Мировая резервная валюта №1 большую часть этого года снижалась в стоимости. Так, индекс доллара США Bloomberg упал более чем на 11% по сравнению с мартовским пиком. Подобные перемены поспособствуют укреплению статуса евро как второй мировой резервной валюты.
Citigroup Inc. заявила, что доллар может ослабнуть на целых 20% в следующем году на фоне появления вакцины против Covid-19, когда она получат широкое распространение. Массовая вакцинация поможет оживить рост мировой торговли и экономики.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:Объем глобальных платежей в евро в октябре вырос до 37,8%, что впервые с 2013 года превышает объем использования доллара, показали данные Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Евро вырвался на лидирующие позиции в силу падения курса доллара.
Вы несколько отстали с этой новостью, ее несколько страниц назад обсуждали. Да и не меняет она по сути ничего, уже писал до 13 года была такая-же ситуация. Все идет по кругу.
перекинуть на родственников в банке Михайловском? в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))
Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом. Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение. Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей! Или не играйтесь в такие игры ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
перекинуть на родственников в банке Михайловском? в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))
Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом. Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение. Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей! Или не играйтесь в такие игры ....
читайте внимательно: 1млн грн и 8 млн грн держали вкладчике в ФиКе с моего города
ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо
а вообще был вопрос о надежности БС ...тут каждый сам делает свой risk assessment
ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2007 написав: Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50. https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html Окуели не то слово.
Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП. Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3). И так почти все операторы газовых сетей хотят. В 3-4 раза поднять тариф. Причем, самое интересное, что около 40% в тарифе - это "компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2014-2020рр".
Логично, абоненты нестройной толпой побежали в сентябре в ТАС и к Нефтегазу, точнее, те абоненты, у кого большие обороты зимой, частные дома (разница в годовых тарифных планах весома ). Обл. газпостачи неплохо полиняли в своей недополученной выручке и решили немного скомпенсировать. Сначала в суд пытались подать на конкурентов, но потом решили старым проверенным методом общипать остатки шерсти и перьев с абонентов, еще ж до костей не дощипано...
Кстати, хотя формально поставщиков услуг (газоснабжение) уже несколько, это не ведение Антимонопольного, но облгазы по услуге газораспределения, обслуживания газотранспортных сетей - по-прежнему монополисты. Неужели никакой реакции не будет?