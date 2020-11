Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:22

prodigy написав: rasmus



перекинуть на родственников в банке Михайловском?

Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.

Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение.

Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей!

