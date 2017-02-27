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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6811681268136814>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 238
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
45
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:04

  Alex2007 написав:
Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50.
https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html
Окуели не то слово. :shock:


Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП.
Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3). И так почти все операторы газовых сетей хотят. В 3-4 раза поднять тариф. Причем, самое интересное, что около 40% в тарифе - это "компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2014-2020рр".
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:04

  velvet написав:
  Moneta написав:Миняйло 28.40 на покупке дружненько.

Даже Укрэксимбанк покупает по 28,40 в мобильном приложении


может пылесосит валюту дороже межбанки и прочих банок под расчет за какие-нибудь евробонды, к-рые нужно гасить в ближайшее время :?: А иначе смысл им брать дороже чем у всех (на момент).
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:08

rasmus

перекинуть на родственников в банке Михайловском?
в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:11

  Alex2007 написав:
  velvet написав:
  Moneta написав:Миняйло 28.40 на покупке дружненько.

Даже Укрэксимбанк покупает по 28,40 в мобильном приложении


может пылесосит валюту дороже межбанки и прочих банок под расчет за какие-нибудь евробонды, к-рые нужно гасить в ближайшее время :?: А иначе смысл им брать дороже чем у всех (на момент).


сложно сказать, как он пылесосит...с трудом сдал 200 долл (как клиент банка), остальным за мной отказали...видно пылесос поломался (или надо мешок сменить)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:11

  XsanyaX написав:
  Alex2007 написав:
Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50.
https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html
Окуели не то слово. :shock:


Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП.
Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3).


с таким тарифом выгоднее самим приехать с баллонами на точку к центральному газогону :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:12

Впервые с 2013 года евро обогнал доллар в мировых платежах

Объем глобальных платежей в евро в октябре вырос до 37,8%, что впервые с 2013 года превышает объем использования доллара, показали данные Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Евро вырвался на лидирующие позиции в силу падения курса доллара.

Мировая резервная валюта №1 большую часть этого года снижалась в стоимости. Так, индекс доллара США Bloomberg упал более чем на 11% по сравнению с мартовским пиком. Подобные перемены поспособствуют укреплению статуса евро как второй мировой резервной валюты.

Citigroup Inc. заявила, что доллар может ослабнуть на целых 20% в следующем году на фоне появления вакцины против Covid-19, когда она получат широкое распространение. Массовая вакцинация поможет оживить рост мировой торговли и экономики.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:21

  prodigy написав:Объем глобальных платежей в евро в октябре вырос до 37,8%, что впервые с 2013 года превышает объем использования доллара, показали данные Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Евро вырвался на лидирующие позиции в силу падения курса доллара.


Вы несколько отстали с этой новостью, ее несколько страниц назад обсуждали. Да и не меняет она по сути ничего, уже писал до 13 года была такая-же ситуация. Все идет по кругу.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:22

  prodigy написав:rasmus

перекинуть на родственников в банке Михайловском?
в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))


Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.
Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение.
Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей!
Или не играйтесь в такие игры ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:33

  rasmus написав:
  prodigy написав:rasmus

перекинуть на родственников в банке Михайловском?
в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))


Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.
Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение.
Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей!
Или не играйтесь в такие игры ....



читайте внимательно: 1млн грн и 8 млн грн держали вкладчике в ФиКе с моего города

ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо

а вообще был вопрос о надежности БС ...тут каждый сам делает свой risk assessment

ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41

  XsanyaX написав:
  Alex2007 написав:
Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50.
https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html
Окуели не то слово. :shock:


Вы посмотрите, какой тариф облгазы подали на согласование в НКРЕКП.
Для примера, Николаевгаз хочет тариф за распределение и транспортировку 5.23 грн/м3 (с НДС) с 01.01.2021(сейчас 1,41 грн/м3). И так почти все операторы газовых сетей хотят. В 3-4 раза поднять тариф. Причем, самое интересное, что около 40% в тарифе - это "компенсація недоотриманої тарифної виручки за 2014-2020рр".


Логично, абоненты нестройной толпой побежали в сентябре в ТАС и к Нефтегазу, точнее, те абоненты, у кого большие обороты зимой, частные дома (разница в годовых тарифных планах весома ). Обл. газпостачи неплохо полиняли в своей недополученной выручке и решили немного скомпенсировать. Сначала в суд пытались подать на конкурентов, но потом решили старым проверенным методом общипать остатки шерсти и перьев с абонентов, еще ж до костей не дощипано...

Кстати, хотя формально поставщиков услуг (газоснабжение) уже несколько, это не ведение Антимонопольного, но облгазы по услуге газораспределения, обслуживания газотранспортных сетей - по-прежнему монополисты. Неужели никакой реакции не будет?
Arien
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