Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:08

rasmus



перекинуть на родственников в банке Михайловском?

в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.