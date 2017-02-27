prodigy написав:Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам 19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда так что закройте варежку и не учите ученых
Особисті травми не повід для хамства.
prodigy написав:это мы проходили... в 2005 уговорил стариков положить в банк все свои сбережения (10к долл), как никак 800 грн в месяц(почти 100 долл) хорошая прибавка к пенсии(пенсии были 1300 и 1800 у родителей) потом бац...2008 кризис, доллар 8,3-8,5 (банк отдает в день по 500 грн (Привет Климову) я вернул деньги из своих и потом только в 2010 получил все (пошел с банком на сделку-перевел всю сумму в валюту по 8грн и оставил еще на год)
А я в 1994 р. маму підговорив вийти на пенсію і поклав їй деяку суму в банк для компенсації доходів. І по сьогоднішній день отримує добавку. Причому частина % залишалась, сума росла, росли і номінально %. Люди тут проходили по декілька десятків ТА і далі користуються. В принципі нікого ні до чого не агітую і не рекомендую. Обставини змінюються і попередній досвід може дати негативні результати.
Alex2007 написав:бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,
Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые Прямая взаимосвязь очевидна. Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа. Но.... можно и без этого рассуждать. Правда?
основная махинация состоит в том что никто не может измерить калорийность газа кроме самого поставщика и что там идет по трубах известно только одному поставщику Местной Львовской ТЕЦ запретили измерять калорийность газа уже лет 20 как , и потом даже демонтировали оборудование для измерения . ВЫ скажете не бодяжат газ ?
Концентрация газа для взрыва Для взрыва необходимо, чтобы концентрация метана в рудничной атмосфере была от 5 до 16 %; самая взрывоопасная концентрация — 9,5 %. При концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5-6 % — горит в присутствии источника тепла.
то есть мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України