RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6811681268136814

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 238
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
45
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45

  prodigy написав:ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40


а что, были какие-то признаки ракеты? Ракеты ближайшее время и не будет, будем потихоньку расти, иногда немного откатываясь.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 26.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам
19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл
я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда
так что закройте варежку и не учите ученых

Особисті травми не повід для хамства.
  prodigy написав:это мы проходили...
в 2005 уговорил стариков положить в банк все свои сбережения (10к долл), как никак 800 грн в месяц(почти 100 долл) хорошая прибавка к пенсии(пенсии были 1300 и 1800 у родителей)
потом бац...2008 кризис, доллар 8,3-8,5 (банк отдает в день по 500 грн (Привет Климову)
я вернул деньги из своих и потом только в 2010 получил все (пошел с банком на сделку-перевел всю сумму в валюту по 8грн и оставил еще на год)


А я в 1994 р. маму підговорив вийти на пенсію і поклав їй деяку суму в банк для компенсації доходів. І по сьогоднішній день отримує добавку. Причому частина % залишалась, сума росла, росли і номінально %.
Люди тут проходили по декілька десятків ТА і далі користуються. В принципі нікого ні до чого не агітую і не рекомендую. Обставини змінюються і попередній досвід може дати негативні результати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,

Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые
Прямая взаимосвязь очевидна.
Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа.
Но.... можно и без этого рассуждать.
Правда?

основная махинация состоит в том что никто не может измерить калорийность газа кроме самого поставщика :) и что там идет по трубах известно только одному поставщику :) Местной Львовской ТЕЦ запретили измерять калорийность газа уже лет 20 как , и потом даже демонтировали оборудование для измерения .
ВЫ скажете не бодяжат газ ?
Концентрация газа для взрыва
Для взрыва необходимо, чтобы концентрация метана в рудничной атмосфере была от 5 до 16 %; самая взрывоопасная концентрация — 9,5 %. При концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5-6 % — горит в присутствии источника тепла.
то есть мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5911 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.


Там не вклади не гарантувались, а інвестпрограма п2п, яку провадили у відділеннях типа під вищий % і люди повелись. Вклади на загальних підставах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:18

28.40/28.49-28.50
@15.15
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо


разбивали на 4-5 родичей и никто не запрещал и за просто так. Кто хотел, тот делал. Остальные сосут палец.
закрываем тему.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 23.04.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist
  Сибарит написав:ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.

С удивлением обнаружил, что это намерение мы обсуждали с Вашей подачи :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3334 раз.
Подякували: 9339 раз.
 
Профіль
25
10
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ на МБ не выходит - и гасить нечего (само рассосется) и приобрести тоже нечего (позже купит подешевле).
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 23.04.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:31

  Амвросий написав:
  Amid написав: Лучше купить валюту и не париться, а если 1 000 000, лучше купить валюту и в ячейку.


с валютой тоже риски - её хождение могут запретить


Так она и сейчас не ходит - все официальные расчеты в гривне. Как можно запретить то чего нет?
sailed
 
Повідомлень: 448
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6811681268136814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, rasmus, sailed і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2045, 2046, 2047
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20461 2633134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 12:47
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7285 1678952
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 09:47
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.