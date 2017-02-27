Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49

vovan_prm написав: Alex2007 написав: бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,

Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые

Прямая взаимосвязь очевидна.

Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа.

Но.... можно и без этого рассуждать.

Правда? Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемыеПрямая взаимосвязь очевидна.Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа.Но.... можно и без этого рассуждать.Правда?

Концентрация газа для взрыва

Для взрыва необходимо, чтобы концентрация метана в рудничной атмосфере была от 5 до 16 %; самая взрывоопасная концентрация — 9,5 %. При концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5-6 % — горит в присутствии источника тепла.

основная махинация состоит в том что никто не может измерить калорийность газа кроме самого поставщикаи что там идет по трубах известно только одному поставщикуМестной Львовской ТЕЦ запретили измерять калорийность газа уже лет 20 как , и потом даже демонтировали оборудование для измерения .ВЫ скажете не бодяжат газ ?то есть мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем