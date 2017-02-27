prodigy написав:Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам 19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда так что закройте варежку и не учите ученых
Особисті травми не повід для хамства.
prodigy написав:это мы проходили... в 2005 уговорил стариков положить в банк все свои сбережения (10к долл), как никак 800 грн в месяц(почти 100 долл) хорошая прибавка к пенсии(пенсии были 1300 и 1800 у родителей) потом бац...2008 кризис, доллар 8,3-8,5 (банк отдает в день по 500 грн (Привет Климову) я вернул деньги из своих и потом только в 2010 получил все (пошел с банком на сделку-перевел всю сумму в валюту по 8грн и оставил еще на год)
А я в 1994 р. маму підговорив вийти на пенсію і поклав їй деяку суму в банк для компенсації доходів. І по сьогоднішній день отримує добавку. Причому частина % залишалась, сума росла, росли і номінально %. Люди тут проходили по декілька десятків ТА і далі користуються. В принципі нікого ні до чого не агітую і не рекомендую. Обставини змінюються і попередній досвід може дати негативні результати.
Alex2007 написав:бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,
Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые Прямая взаимосвязь очевидна. Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа. Но.... можно и без этого рассуждать. Правда?
основная махинация состоит в том что никто не может измерить калорийность газа кроме самого поставщика и что там идет по трубах известно только одному поставщику Местной Львовской ТЕЦ запретили измерять калорийность газа уже лет 20 как , и потом даже демонтировали оборудование для измерения . ВЫ скажете не бодяжат газ ?
Концентрация газа для взрыва Для взрыва необходимо, чтобы концентрация метана в рудничной атмосфере была от 5 до 16 %; самая взрывоопасная концентрация — 9,5 %. При концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5-6 % — горит в присутствии источника тепла.
то есть мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
перекинуть на родственников в банке Михайловском? в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))
Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом. Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение. Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей! Или не играйтесь в такие игры ....
читайте внимательно: 1млн грн и 8 млн грн держали вкладчике в ФиКе с моего города
ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо
а вообще был вопрос о надежности БС ...тут каждый сам делает свой risk assessment
ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40
1. Как таких "всезнающих гениев", просто ГУРУ, "финансовую илиту" занесло в Михайловский? Ведь "михайловские" - это прерогатива необразованных пересичных. А "профессионалы" и "эксперты" ведь не могут ошибаться? Наверно эти вклады достались им даром. Иначе они бы знали как выбирать контрагентов, или как работать "с мутными типами" 2. Почему они задаются вопросами про "40 родственников", когда уже встряли? 3. Я в михайловском получил всё, включая начисленные но невыплаченные проценты (около 3 недели) до момента ВА. Более того, таких "михайловских" в моём списке было до 10шт - и 0 попадалова. 4. Символическую сумму потерял в Дельте, и то, потому что решил довериться байкам про "системно важлыви банкы". Будет платный урок на тему "ВА не будет", "девальвации не будет, твердо и чётко" и т.п. фразам