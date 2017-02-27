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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6812681368146815>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 238
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
45
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45

  prodigy написав:ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40


а что, были какие-то признаки ракеты? Ракеты ближайшее время и не будет, будем потихоньку расти, иногда немного откатываясь.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Ніхто достеменно не знав на початку? ну это было неочевидно только идиотам
19 января 2014 Кроваве Водохреща (https://www.youtube.com/watch?v=unkMskh7SFU) забыли, сразу начал забирать и гривну и валюту (тогда можно было разрывать депо)_отдавали нормально в течении 5 дней большие суммы 20-25к долл
я знаю вкладчиков у которых были большие суммы в ФиКе (1млн грн и 8млн грн), посчитайте по курсу 8,35грн))) оба получили по 200к грн от фонда
так что закройте варежку и не учите ученых

Особисті травми не повід для хамства.
  prodigy написав:это мы проходили...
в 2005 уговорил стариков положить в банк все свои сбережения (10к долл), как никак 800 грн в месяц(почти 100 долл) хорошая прибавка к пенсии(пенсии были 1300 и 1800 у родителей)
потом бац...2008 кризис, доллар 8,3-8,5 (банк отдает в день по 500 грн (Привет Климову)
я вернул деньги из своих и потом только в 2010 получил все (пошел с банком на сделку-перевел всю сумму в валюту по 8грн и оставил еще на год)


А я в 1994 р. маму підговорив вийти на пенсію і поклав їй деяку суму в банк для компенсації доходів. І по сьогоднішній день отримує добавку. Причому частина % залишалась, сума росла, росли і номінально %.
Люди тут проходили по декілька десятків ТА і далі користуються. В принципі нікого ні до чого не агітую і не рекомендую. Обставини змінюються і попередній досвід може дати негативні результати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:бъясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину,

Если коротко, то двумя основными составляющими распределения являются выброс в атмосферу (необходим для поддержания стабильного давления в низком контуре сетей) и температурное расширение. Техпотери так называемые
Прямая взаимосвязь очевидна.
Для этого конечно нужно закончить Национальный Технический Университет Нефти и Газа.
Но.... можно и без этого рассуждать.
Правда?

основная махинация состоит в том что никто не может измерить калорийность газа кроме самого поставщика :) и что там идет по трубах известно только одному поставщику :) Местной Львовской ТЕЦ запретили измерять калорийность газа уже лет 20 как , и потом даже демонтировали оборудование для измерения .
ВЫ скажете не бодяжат газ ?
Концентрация газа для взрыва
Для взрыва необходимо, чтобы концентрация метана в рудничной атмосфере была от 5 до 16 %; самая взрывоопасная концентрация — 9,5 %. При концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5-6 % — горит в присутствии источника тепла.
то есть мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.


Там не вклади не гарантувались, а інвестпрограма п2п, яку провадили у відділеннях типа під вищий % і люди повелись. Вклади на загальних підставах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:18

28.40/28.49-28.50
@15.15
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо


разбивали на 4-5 родичей и никто не запрещал и за просто так. Кто хотел, тот делал. Остальные сосут палец.
закрываем тему.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist
  Сибарит написав:ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.

С удивлением обнаружил, что это намерение мы обсуждали с Вашей подачи :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ на МБ не выходит - и гасить нечего (само рассосется) и приобрести тоже нечего (позже купит подешевле).
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:31

  Амвросий написав:
  Amid написав: Лучше купить валюту и не париться, а если 1 000 000, лучше купить валюту и в ячейку.


с валютой тоже риски - её хождение могут запретить


Так она и сейчас не ходит - все официальные расчеты в гривне. Как можно запретить то чего нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:44

  prodigy написав:
  rasmus написав:
  prodigy написав:rasmus

перекинуть на родственников в банке Михайловском?
в нормальных банках это не работает...да и где найти 40 родственников?)))


Михайловский - такой мутняк был, там четко было сказано, что вклады вообще не гарантируются фондом.
Говорю про ВАБ, Дельту, ФиК, ФИ - работало разбиение.
Ну если вы доверили мутняку в 40 раз больше ФГ - имейте в виду и 40 родичей!
Или не играйтесь в такие игры ....



читайте внимательно: 1млн грн и 8 млн грн держали вкладчике в ФиКе с моего города

ВАБ, Дельту разбивали копеечные суммы(250 на 200 и 50) и не за спасибо

а вообще был вопрос о надежности БС ...тут каждый сам делает свой risk assessment

ракета всё...стоит на месте 28,32-28,40

1. Как таких "всезнающих гениев", просто ГУРУ, "финансовую илиту" занесло в Михайловский? Ведь "михайловские" - это прерогатива необразованных пересичных. А "профессионалы" и "эксперты" ведь не могут ошибаться? Наверно эти вклады достались им даром. Иначе они бы знали как выбирать контрагентов, или как работать "с мутными типами"
2. Почему они задаются вопросами про "40 родственников", когда уже встряли?
3. Я в михайловском получил всё, включая начисленные но невыплаченные проценты (около 3 недели) до момента ВА. Более того, таких "михайловских" в моём списке было до 10шт - и 0 попадалова.
4. Символическую сумму потерял в Дельте, и то, потому что решил довериться байкам про "системно важлыви банкы". Будет платный урок на тему "ВА не будет", "девальвации не будет, твердо и чётко" и т.п. фразам :)
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