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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6812681368146815

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 238
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
45
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
18
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:12

  Сибарит написав:Realist
  Сибарит написав:ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.

С удивлением обнаружил, что это намерение мы обсуждали с Вашей подачи :)

Я вже навчений, що в мережі новини та їх джерела потрібно перевіряти. Тапер матиму пам'ятку, що і власні твердження під це теж під це підпадають :-)
Якщо чесно, то я не приховую, що читаю цей форум для самоосвіти. Тому інколи і пишу тут питання які мене цікавлять. Виходить що новини про Ексім чомусь привертають мою увагу.
Ф. під вечір ще вужче 28,35/28,43-45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.11.2020.........23.11.2020
дата розрахунку.............19.11.2020..........20.11.2020
Євро................................33,4353...............33,6266...+0.57%
Долар США.....................28,2572...............28,3553...+0.35%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку.
По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и ушли на обед. Желающих продать дорого оказалось слишком много, и после обеда резко обвалились сразу на 4 копейки. После этого снова стабилизировались. Сегодня в традиционное время активной торговли котировки были выше, чем справочный и официальный курсы, которые почти не отличаются друг от друга. Это говорит о том, что активная фаза торгов сегодня началась очень рано и продолжалась очень долго, что нетипично для пятницы. Рискну предположить, что и обороты сегодня были весьма приличные, но узнаем мы об этом только во вторник.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.1836 (-2) +417
2018 - 27.7639 (-0) +59

2017 - 26.4771 (-2)
2016 - 25.8953 (-16)

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/482532/najbilshyj-shok-vid-pandemiyi-ekonomika-vzhe-perezhyla-na-pochatku-roku-golova-nbu
Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.

Сказочник.
Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон

Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись.
Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты.
Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласны :)
Извините, что прочитал весь текст :)
Сибарит
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  #<1 ... 6812681368146815
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