Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.11.2020.........23.11.2020
дата розрахунку.............19.11.2020..........20.11.2020
Євро................................33,4353...............33,6266...+0.57%
Долар США.....................28,2572...............28,3553
...+0.35%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку.
По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и ушли на обед. Желающих продать дорого оказалось слишком много, и после обеда резко обвалились сразу на 4 копейки. После этого снова стабилизировались. Сегодня в традиционное время активной торговли котировки были выше, чем справочный и официальный курсы, которые почти не отличаются друг от друга. Это говорит о том, что активная фаза торгов сегодня началась очень рано и продолжалась очень долго, что нетипично для пятницы. Рискну предположить, что и обороты сегодня были весьма приличные, но узнаем мы об этом только во вторник.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.1836 (-2) +417
2018 - 27.7639 (-0) +59
2017 - 26.4771 (-2)
2016 - 25.8953 (-16)
Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись.
Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты.
Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласны
Извините, что прочитал весь текст