Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:19

Автор77 написав: https://news.finance.ua/ua/news/-/482532/najbilshyj-shok-vid-pandemiyi-ekonomika-vzhe-perezhyla-na-pochatku-roku-golova-nbu

Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.



Сказочник.

Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.Сказочник.Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............20.11.2020.........23.11.2020дата розрахунку.............19.11.2020..........20.11.2020Євро................................33,4353...............33,6266...+0.57%Долар США.....................28,2572..................+0.35%После полудня курс практически не изменился.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку.По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился.Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.После 12 опустились на копейку и ушли на обед. Желающих продать дорого оказалось слишком много, и после обеда резко обвалились сразу на 4 копейки. После этого снова стабилизировались. Сегодня в традиционное время активной торговли котировки были выше, чем справочный и официальный курсы, которые почти не отличаются друг от друга. Это говорит о том, что активная фаза торгов сегодня началась очень рано и продолжалась очень долго, что нетипично для пятницы. Рискну предположить, что и обороты сегодня были весьма приличные, но узнаем мы об этом только во вторник.Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 24.1836 (-2) +4172018 - 27.7639 (-0) +592017 - 26.4771 (-2)2016 - 25.8953 (-16)Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись.Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты.Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласныИзвините, что прочитал весь текст