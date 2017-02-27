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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:12
Сибарит написав:Realist Сибарит написав:
ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.
С удивлением обнаружил, что это намерение мы обсуждали с Вашей подачи
Я вже навчений, що в мережі новини та їх джерела потрібно перевіряти. Тапер матиму пам'ятку, що і власні твердження під це теж під це підпадають
Якщо чесно, то я не приховую, що читаю цей форум для самоосвіти. Тому інколи і пишу тут питання які мене цікавлять. Виходить що новини про Ексім чомусь привертають мою увагу.
Ф. під вечір ще вужче 28,35/28,43-45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:19
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.11.2020.........23.11.2020
дата розрахунку.............19.11.2020..........20.11.2020
Євро................................33,4353...............33,6266...+0.57%
Долар США.....................28,2572...............28,3553
...+0.35%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку.
По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и ушли на обед. Желающих продать дорого оказалось слишком много, и после обеда резко обвалились сразу на 4 копейки. После этого снова стабилизировались. Сегодня в традиционное время активной торговли котировки были выше, чем справочный и официальный курсы, которые почти не отличаются друг от друга. Это говорит о том, что активная фаза торгов сегодня началась очень рано и продолжалась очень долго, что нетипично для пятницы. Рискну предположить, что и обороты сегодня были весьма приличные, но узнаем мы об этом только во вторник.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.1836 (-2) +417
2018 - 27.7639 (-0) +59
2017 - 26.4771 (-2)
2016 - 25.8953 (-16)
Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись.
Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты.
Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласны
Извините, что прочитал весь текст
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:32
Вкладчик1234 написав:
1. Как таких "всезнающих гениев", просто ГУРУ, "финансовую илиту" занесло в Михайловский? Ведь "михайловские" - это прерогатива необразованных пересичных. А "профессионалы" и "эксперты" ведь не могут ошибаться? Наверно эти вклады достались им даром. Иначе они бы знали как выбирать контрагентов, или как работать "с мутными типами"
2. Почему они задаются вопросами про "40 родственников", когда уже встряли?
3. Я в михайловском получил всё, включая начисленные но невыплаченные проценты (около 3 недели) до момента ВА. Более того, таких "михайловских" в моём списке было до 10шт - и 0 попадалова.
4. Символическую сумму потерял в Дельте, и то, потому что решил довериться байкам про "системно важлыви банкы". Будет платный урок на тему "ВА не будет", "девальвации не будет, твердо и чётко" и т.п. фразам
1.Михайловский-це не до мене
2.8млн(т.е. 1 млн доллароі) в ФиК -це не про мене
3.мої вітання
4.співчуваю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:35
Realist написав:
під вечір ще вужче 28,35/28,43-45
вельми
28,33/28,38 ОД
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:18
Мои вчерашние опасения
не подтвердились.
Есть рекорд!
Валютный рынок обошелся без интервенций 2 полных недели подряд, чего не случалось за все время проведения валютных интервенций в нынешнем формате.
Стоит отметить незаурядную выдержку регулятора, который не отреагировал на утренний рост, дождавшись естественной смены направления. У меня бы нервы уже сдали
Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.
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