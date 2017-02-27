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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6812681368146815

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 240
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:12

  Сибарит написав:Realist
  Сибарит написав:ЗЫ Новость о намерении Эксима провести этот выкуп на форуме обсуждали.

С удивлением обнаружил, что это намерение мы обсуждали с Вашей подачи :)

Я вже навчений, що в мережі новини та їх джерела потрібно перевіряти. Тапер матиму пам'ятку, що і власні твердження під це теж під це підпадають :-)
Якщо чесно, то я не приховую, що читаю цей форум для самоосвіти. Тому інколи і пишу тут питання які мене цікавлять. Виходить що новини про Ексім чомусь привертають мою увагу.
Ф. під вечір ще вужче 28,35/28,43-45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.11.2020.........23.11.2020
дата розрахунку.............19.11.2020..........20.11.2020
Євро................................33,4353...............33,6266...+0.57%
Долар США.....................28,2572...............28,3553...+0.35%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С утра решили никуда не ходить и простояли без движения до 11. После 11 выросли на 1.5 копейки и снова остановились. К полудню выросли еще на копейку.
По сравнению с закрытием нашей вчерашней сессии доллар в мире опустился.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3850, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и ушли на обед. Желающих продать дорого оказалось слишком много, и после обеда резко обвалились сразу на 4 копейки. После этого снова стабилизировались. Сегодня в традиционное время активной торговли котировки были выше, чем справочный и официальный курсы, которые почти не отличаются друг от друга. Это говорит о том, что активная фаза торгов сегодня началась очень рано и продолжалась очень долго, что нетипично для пятницы. Рискну предположить, что и обороты сегодня были весьма приличные, но узнаем мы об этом только во вторник.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.1836 (-2) +417
2018 - 27.7639 (-0) +59

2017 - 26.4771 (-2)
2016 - 25.8953 (-16)

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/482532/najbilshyj-shok-vid-pandemiyi-ekonomika-vzhe-perezhyla-na-pochatku-roku-golova-nbu
Найбільший шок від пандемії економіка вже пережила на початку року - голова НБУ.За словами Шевченка, в тому числі бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину.

Сказочник.
Ага,бизнес адаптировался,разве что ростом цен на продукцию.Это сейчас единственная палочка-выручалочка для бизнеса. А так да, адаптировался, оосбенно прикольно когда едешь центром Львова, и на всех топовых улицах десятки пустых окон

Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись.
Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты.
Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласны :)
Извините, что прочитал весь текст :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:32

  Вкладчик1234 написав:1. Как таких "всезнающих гениев", просто ГУРУ, "финансовую илиту" занесло в Михайловский? Ведь "михайловские" - это прерогатива необразованных пересичных. А "профессионалы" и "эксперты" ведь не могут ошибаться? Наверно эти вклады достались им даром. Иначе они бы знали как выбирать контрагентов, или как работать "с мутными типами"
2. Почему они задаются вопросами про "40 родственников", когда уже встряли?
3. Я в михайловском получил всё, включая начисленные но невыплаченные проценты (около 3 недели) до момента ВА. Более того, таких "михайловских" в моём списке было до 10шт - и 0 попадалова.
4. Символическую сумму потерял в Дельте, и то, потому что решил довериться байкам про "системно важлыви банкы". Будет платный урок на тему "ВА не будет", "девальвации не будет, твердо и чётко" и т.п. фразам :)



1.Михайловский-це не до мене
2.8млн(т.е. 1 млн доллароі) в ФиК -це не про мене
3.мої вітання
4.співчуваю
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:35

  Realist написав: під вечір ще вужче 28,35/28,43-45


вельми :lol:

28,33/28,38 ОД
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:18

Результаты интервенций за неделю

Мои вчерашние опасения не подтвердились.
Есть рекорд!
Валютный рынок обошелся без интервенций 2 полных недели подряд, чего не случалось за все время проведения валютных интервенций в нынешнем формате.
Стоит отметить незаурядную выдержку регулятора, который не отреагировал на утренний рост, дождавшись естественной смены направления. У меня бы нервы уже сдали :)

Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:58

  Zebra написав:
  fler написав:Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...
Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию :evil:

Все верно, у них, а у не у бизнеса есть печатный станок. Проблема только в том, что там на верху плотно засели в бумагах ОВГЗ и будут терпеть убытки, если начнут печатать. В жервту конечно же принесут бизнес, свои коррупционные денежки они с процентами заберут.


Причем Шевченко уже тоже обработали (или он сразу "подготовленным" в НБУ пришел). Вчера слушал онлайн-конференцию Европейской бизнес-ассоциации, так он там как по методичке за Смолием повторял, что эмиссионное стимулирование экономики - не наш вариант. Мы, мол, так не похожи на весь остальной мир, что этот вопрос даже обсуждаться не может.

Даже обсуждаться не может, Карл :oops: Монетаризм у нас уже приравнен к финансовому святотатству, пока инсайдеры не заберут свои деньги с процентиками...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все приготовили парашюты? :)

Долар може впасти на 20% через відновлення світової економіки


https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/20/668242/
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:05

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  fler написав:
Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. ичего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...

Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию :evil:


Все верно, у них, а у не у бизнеса есть печатный станок. Проблема только в том, что там на верху плотно засели в бумагах ОВГЗ и будут терпеть убытки, если начнут печатать. В жервту конечно же принесут бизнес, свои коррупционные денежки они с процентами заберут.


Причем Шевченко уже тоже обработали (или он сразу "подготовленным" в НБУ пришел). Вчера слушал онлайн-конференцию Европейской бизнес-ассоциации, так он там как по методичке за Смолием повторял, что эмиссионное стимулирование экономики - не наш вариант. Мы, мол, так не похожи на весь остальной мир, что этот вопрос даже обсуждаться не может.
Даже обсуждаться не может, Карл :oops: Монетаризм у нас уже приравнен к финансовому святотатству, пока инсайдеры не заберут свои деньги с процентиками...


А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.?
Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам?
Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди.
Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался.
Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?
matroSkin
 
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