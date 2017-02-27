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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6813681468156816

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 240
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:31

  matroSkin написав: А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.?
Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам?
Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди.
Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался.
Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?


Где-то я согласен и с вами, но есть такая штука как баланс мнений. И если бы должностное лицо масштаба Главы НБУ взяло на себя смелость уравновешивать тот бред, который несут спекулянты и лоббисты импорта - легче было бы проводить по-настоящему независимую денежную политику, лавируя между двумя крайностями и смягчая негативную экономическую динамику. Формировалось бы взвешенное общественное (профессионально-общественное) мнение. Жаль, что КЭШ не захотел примерить на себя эту роль. Да, непростую, но сответствующую вызовам времени. А так - поставил личное выше национального. В EBA и AmCham уважаемый и рукопожатный человек... А по факту - всего лишь лубрикант в чужих взрослых играх :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:38

17:00 28.35/28.50 немного не успел по 28.40 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем
Вибуху-не буде
Буде горіння всередині труби , бо швидкість розповсюдження полумя на два порядки вище ніж швидкість витікання газу з труби.
Тому як тільки ви закачаєте в трубу з газом хоч мізерну кількість кисню - як тільки відкриєте горілку в себе в кухні і піднесете сірник - полуя піде всередину труби і буде реакція окислення(горіння) доки не закінчиться або кисень . або метан.
Про температури які там будуть - самі почитаєте?
Також про способи гасіння реакції окислення в трубі діаметром в пару см і довжиною в пару км -розскажете.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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