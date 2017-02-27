matroSkin написав: А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.? Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам? Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди. Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался. Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?
Где-то я согласен и с вами, но есть такая штука как баланс мнений. И если бы должностное лицо масштаба Главы НБУ взяло на себя смелость уравновешивать тот бред, который несут спекулянты и лоббисты импорта - легче было бы проводить по-настоящему независимую денежную политику, лавируя между двумя крайностями и смягчая негативную экономическую динамику. Формировалось бы взвешенное общественное (профессионально-общественное) мнение. Жаль, что КЭШ не захотел примерить на себя эту роль. Да, непростую, но сответствующую вызовам времени. А так - поставил личное выше национального. В EBA и AmCham уважаемый и рукопожатный человек... А по факту - всего лишь лубрикант в чужих взрослых играх
yama написав:мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем
Вибуху-не буде Буде горіння всередині труби , бо швидкість розповсюдження полумя на два порядки вище ніж швидкість витікання газу з труби. Тому як тільки ви закачаєте в трубу з газом хоч мізерну кількість кисню - як тільки відкриєте горілку в себе в кухні і піднесете сірник - полуя піде всередину труби і буде реакція окислення(горіння) доки не закінчиться або кисень . або метан. Про температури які там будуть - самі почитаєте? Також про способи гасіння реакції окислення в трубі діаметром в пару см і довжиною в пару км -розскажете.
matroSkin написав: А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.? Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам? Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди. Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался. Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?
Где-то я согласен и с вами, но есть такая штука как баланс мнений. И если бы должностное лицо масштаба Главы НБУ взяло на себя смелость уравновешивать тот бред, который несут спекулянты и лоббисты импорта - легче было бы проводить по-настоящему независимую денежную политику, лавируя между двумя крайностями и смягчая негативную экономическую динамику. Формировалось бы взвешенное общественное (профессионально-общественное) мнение. Жаль, что КЭШ не захотел примерить на себя эту роль. Да, непростую, но сответствующую вызовам времени. А так - поставил личное выше национального. В EBA и AmCham уважаемый и рукопожатный человек... А по факту - всего лишь лубрикант в чужих взрослых играх
КЕШ в Вашингтоне ничего не выходил. Пранк со структурными маячками тоже не удался. Пришлось спец.посол применить к МВФ - целую пани Оксану из кадрового резерва достали. Очень кушать хочется...