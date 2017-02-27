matroSkin написав: А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.? Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам? Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди. Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался. Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?
Где-то я согласен и с вами, но есть такая штука как баланс мнений. И если бы должностное лицо масштаба Главы НБУ взяло на себя смелость уравновешивать тот бред, который несут спекулянты и лоббисты импорта - легче было бы проводить по-настоящему независимую денежную политику, лавируя между двумя крайностями и смягчая негативную экономическую динамику. Формировалось бы взвешенное общественное (профессионально-общественное) мнение. Жаль, что КЭШ не захотел примерить на себя эту роль. Да, непростую, но сответствующую вызовам времени. А так - поставил личное выше национального. В EBA и AmCham уважаемый и рукопожатный человек... А по факту - всего лишь лубрикант в чужих взрослых играх
yama написав:мы без риска взырва можно просто закачать в трубу до 83% процентов атмосферного воздуха , а уж условно 30 % так вообще без проблем
Вибуху-не буде Буде горіння всередині труби , бо швидкість розповсюдження полумя на два порядки вище ніж швидкість витікання газу з труби. Тому як тільки ви закачаєте в трубу з газом хоч мізерну кількість кисню - як тільки відкриєте горілку в себе в кухні і піднесете сірник - полуя піде всередину труби і буде реакція окислення(горіння) доки не закінчиться або кисень . або метан. Про температури які там будуть - самі почитаєте? Також про способи гасіння реакції окислення в трубі діаметром в пару см і довжиною в пару км -розскажете.
matroSkin написав: А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.? Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам? Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди. Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался. Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?
Где-то я согласен и с вами, но есть такая штука как баланс мнений. И если бы должностное лицо масштаба Главы НБУ взяло на себя смелость уравновешивать тот бред, который несут спекулянты и лоббисты импорта - легче было бы проводить по-настоящему независимую денежную политику, лавируя между двумя крайностями и смягчая негативную экономическую динамику. Формировалось бы взвешенное общественное (профессионально-общественное) мнение. Жаль, что КЭШ не захотел примерить на себя эту роль. Да, непростую, но сответствующую вызовам времени. А так - поставил личное выше национального. В EBA и AmCham уважаемый и рукопожатный человек... А по факту - всего лишь лубрикант в чужих взрослых играх
КЕШ в Вашингтоне ничего не выходил. Пранк со структурными маячками тоже не удался. Пришлось спец.посол применить к МВФ - целую пани Оксану из кадрового резерва достали. Очень кушать хочется...
Сибарит написав:Вот Вы обозвали человека сказочником, а сами собственными наблюдениями подтвердили его тезис о том, что большинство тех, кто был не в состоянии выдержать потрясения, уже закрылись. Дальше цитировать не хочу, но Вы опять противоречиво обозвали олениной всех, у кого есть гривна, предрекая одновременно стабильность валюты. Я понимаю, что у нас процветает нетерпимость к любому инакомыслию, но не обзывайте хотя бы тех, с кем согласны Извините, что прочитал весь текст
Не кормите графомана. У вас шикарная аналитика, буду крайне благодарен, если на ней сосредоточитесь.
Решение о “новогоднем локдауне” пока не принято и говорить об этом рано. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина. Как сообщалось, во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель “карантин выходного дня” не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.
К тем, кто еще трепыхается идет НГЛ.
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Alex2007 написав:Более того эти окуевшие ребята собираются еще и повысить тариф на распределение, обосновывая это тем что цена распределения и доставки наполовину зависит от цены самого газа. Объясните мне кто-нибудь каким образом цена распределения зависит от цены газа, да еще и наполовину, не на 10 процентов, не на 20, а на 50. https://ukrrudprom.com/news/V_Ukraine_s ... _gaza.html Окуели не то слово.
Резонный вопрос. Почему обоснованная цена распределения и доставки не зависела от цены самого газа летом, когда цена на газ уменьшилась? Мало того цена за доставку с июля увеличилась. Доильный аппарат умеет только доить?
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