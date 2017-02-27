matroSkin написав:

А что КЕШ должен рассказать ЕБА, представляющей интересы, в основном, импортеров и иностраных инвесторов, в т.ч. и в грн.?Что мы зальем со станка все свои проё.. и красивая улетит красиво, вместе с платежеспособностью поредевшего покупателя и вашим профитом по бумагам?Поездил по ушам, сбил эффект от пранка Вована - мол, не нервничайте, товарищи интуристы, всех обилетим, согласно очереди.Вербальной интервенцией сэкономил резервы - вот, сегодня даже МБ послушался.Что ничего никому не гарантирует, т.к другого плана, как напечатать пусть не 200, а 100-120 ярдов у них теперь нет. Об этом, ушедший (как и все) на больничку минфин, говорил пару недель назад: другого плана (кроме получить лярда 3,5 от внешних кредиторов) у нас нет. т.к. они уже не получены, а 140 лярдами невозврата ндс могут бредить только слуги у гетманцева, остается "верстат". по двадцатке на 5? оставшихся аукционах, под 10-11% 4 госам, а кто не будет брать - отключим газ. А что еще?