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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:09
Совокупно за неделю общая сумма платежей по внутреннему долгу правительства составит 15,6 млрд грн.
23 ноября (понедельник): 314 млн грн — проценты по ОВГЗ;
24 ноября (вторник): 261 млн грн — проценты по ОВГЗ;
25 ноября (среда): 11 815 млн грн — погашение ОВГЗ + 2 196 млн грн — проценты по ОВГЗ;
26 ноября (четверг): 506 млн грн — проценты по ОВГЗ;
27 ноября (пятница): 251 млн грн — проценты по ОВГЗ;
28 ноября (суббота): 246 млн грн — проценты по ОВГЗ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:12
За січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 16,3%, до 13,06 мільярда доларів, імпорт з ЄС – на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.
Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було від’ємним і становило 3,38 млрд дол.
Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі (на 2,33 млрд дол.; на 8% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на 1,48 млрд дол.; на 17% менше) та Італії (на 1,33 млрд дол.; на 26,7% менше).
Найбільше у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на 1,92 млрд дол.; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 1,81 млрд дол.; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,34 млрд дол.; на 23,7% більше).
Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Німеччини (на 3,88 млрд дол.; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на 2,87 млрд дол.; на 4,4% менше) та Італії (на 1,4 млрд дол.; на 3,6% менше).
Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,55 млрд дол.; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на 1,93 млрд дол.; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на 1,30 млрд дол.; на 15,3% більше).
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:00
juristkostya написав:
Не кормите графомана.
Не кормите графомана
Просыпаясь утром рано.
Покормите лучше кошку
Подбежавшую к окошку.
Уберите за собакой,
Насорившей всюду какой.
В карму плюс вам по итогу
Занесут в отчетность богу.
Да и мне приятно будет.
Мы ж воспитанные люди!
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:15
Хелов, гайз!
Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?
(бо пошук на ютубі результатів не приніс)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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