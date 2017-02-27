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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6814681568166817

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 240
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:09

Совокупно за неделю общая сумма платежей по внутреннему долгу правительства составит 15,6 млрд грн.


23 ноября (понедельник): 314 млн грн — проценты по ОВГЗ;
24 ноября (вторник): 261 млн грн — проценты по ОВГЗ;
25 ноября (среда): 11 815 млн грн — погашение ОВГЗ + 2 196 млн грн — проценты по ОВГЗ;
26 ноября (четверг): 506 млн грн — проценты по ОВГЗ;
27 ноября (пятница): 251 млн грн — проценты по ОВГЗ;
28 ноября (суббота): 246 млн грн — проценты по ОВГЗ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:12

За січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 16,3%, до 13,06 мільярда доларів, імпорт з ЄС – на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було від’ємним і становило 3,38 млрд дол.

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі (на 2,33 млрд дол.; на 8% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на 1,48 млрд дол.; на 17% менше) та Італії (на 1,33 млрд дол.; на 26,7% менше).

Найбільше у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на 1,92 млрд дол.; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 1,81 млрд дол.; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,34 млрд дол.; на 23,7% більше).

Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Німеччини (на 3,88 млрд дол.; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на 2,87 млрд дол.; на 4,4% менше) та Італії (на 1,4 млрд дол.; на 3,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,55 млрд дол.; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на 1,93 млрд дол.; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на 1,30 млрд дол.; на 15,3% більше).
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:00

  juristkostya написав:Не кормите графомана.

Не кормите графомана
Просыпаясь утром рано.
Покормите лучше кошку
Подбежавшую к окошку.
Уберите за собакой,
Насорившей всюду какой.
В карму плюс вам по итогу
Занесут в отчетность богу.
Да и мне приятно будет.
Мы ж воспитанные люди!
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хелов, гайз! :)

Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?

(бо пошук на ютубі результатів не приніс)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:27

А ти підписався на Траста?

  Долярчик написав:Хелов, гайз! :)

Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?

(бо пошук на ютубі результатів не приніс)

за місяць вже 2к підписоти.
https://www.youtube.com/channel/UCwExSF ... EphVc4Syqw
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:22

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:Хелов, гайз! :)

Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?

(бо пошук на ютубі результатів не приніс)

за місяць вже 2к підписоти.
https://www.youtube.com/channel/UCwExSF ... EphVc4Syqw

Долярчику тема: інвестувати в скіни і гаджети.
Траст не обманить. Це не акурт.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,55 млрд дол.; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на 1,93 млрд дол.; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на 1,30 млрд дол.; на 15,3% більше).
круто, интересно что это за механизмы обладнання и машины , нежели мы что то можем собирать , может это из зарбежных комплектющих крпнозловая зборка или двигатели ракет ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:51

Цікаво хто крім ФЕДу буде купляти американський борг при слабкому доларі?
Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть до 20%.

Об этом пишет Financial Times.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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