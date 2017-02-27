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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6816681768186819>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 240
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:21

  Игорь написав:
  Долярчик написав:Хелов, гайз!
Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?

Я начну после 28-го искать, если прогноз сбудется. :)
  Trast написав:... 28 листопада вже буде 29,1 за долар.

Там може трохи розклад цифер сплутаний...
Буде або 28,29
Або 29 листопада 28 :D

Просто його потрібно вміти розуміти :wink:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Буде або 28,29
Або 29 листопада 28

Просто його потрібно вміти розуміти
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:59

https://ru.investing.com/currencies/usd-scr

рупия (сейшельская валюта)

90% девальвация.

пора!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:10

  холява написав:На страничке, которую Вы представили, есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства. Монеты хорошие .

холява, здравствуйте!
А что скажете по поводу вот этих монет к 30-летию Независимости, что касается которых назревает скандал:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... ZKlH3cKmVQ
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:17

Субботний вечерний оффтоп

  Ukrainian написав:Цікаво хто крім ФЕДу буде купляти американський борг при слабкому доларі?
Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть до 20%.

А может и не упасть! :)
Евро-доллар почти всю неделю провел над отметкой 1,1850, но 1,19 так и не показал. Если говорить о локальной ситуации, то настала пора двигаться от верхней границы боковика к нижней, как минимум снова к 1,1750. В пользу этого есть довольно серьезный аргумент. Если на уходящей неделе серии размещений облигаций США не было, а по векселям наблюдалось чистое погашение, то на следующей неделе пройдут аукционы по привлечению на $154,4 млрд (из системы уйдет объем ликвидности на эту сумму, что поддержит доллар). Из них с датой расчета на 30 ноября привлекается $130,4 млрд (с учетом предыдущих погашений на это число) по 2,5, и 7-летним нотам, и еще $24 млрд с датой расчета на 27 ноября привлекается за счет размещений нот с плавающей ставкой. При этом эти $154,4 млрд станут самым крупным недельным объемом привлечения долга за счет облигаций в этом году и, похоже, за всю историю. Конечно, во 2 кв. этого года Казначейство США привлекало и куда больше долга за неделю, объемы превышали и $250 млрд за неделю, но это происходило за счет размещения векселей, наращивания короткого долга.
Для справки: векселя – это дисконтные долговые обязательства со сроком погашения до года, облигации – это купонные долговые обязательства со сроком больше года; в США ноты – это облигации со сроком до 10 лет включительно, бонды – это 20- и 30-летние облигации.
Необходимость не только наращивать долг, но и рефинансировать гигантские объемы короткого долга – основная причина того, почему сейчас крупные игроки (первичные дилеры США) не допускают падения доллара. В американский долг не будут вкладываться, если он не будет демонстрировать стабильность, а доллар – не будет привлекательным, т.е. дорогим.
Задача Казначейства США сейчас – накопить за счет размещений длинного долга достаточный запас средств, чтобы потом сократить короткий долг за счет ускоренного погашения (доллар, естественно, при этом обвалится). Пока короткий долг не придет в норму, вряд ли мы увидим действительно крупное падение доллара. Но у Казначейства США есть огромный запас на счетах ФРС в размере 1,54 трлн. Часть этой суммы зарезервирована под программы кредитования ФРС, которые истекают в этом году. Однако ФРС хочет, чтобы все программы были продлены, а Казначейство США хочет изъять полтриллиона долларов под нужды бюджета, чтобы ими мог распорядиться Конгресс США. Это вызвало конфликт Казначейства США и ФРС, который на этой неделе стал достоянием общественности.
Все вышеуказанное говорит о том, что ни о каком существенном ослаблении доллара в ближайшие месяцы речи быть не может, и скорее пара евро-доллар останется в боковике 1,15-1.20. Если же Конгресс США одобрит второй крупный пакет стимулирования, что пока видится маловероятным, то евро-доллар может даже упасть ниже отметки 1,15. Впрочем, доллар и без этих рассуждений видится парадоксально слабым, а аппетиты к риску неоправданно высокими на фоне того, что пандемия в США и Европе не отступает. О том, насколько плохо идут дела в Европе, мы узнаем в понедельник после выхода предварительных оценок по индексам деловых настроений PMI за декабрь.
Ожидается, что композитный индекс PMI еврозоны упадет с 50 до 45,8. То есть, в зону спада. Правда, предварительный PMI еврозоны за октябрь уже выходил в зоне спада, на уровне 49,4, но позже по окончательной оценке был пересмотрен вверх до 50. В этот раз, однако, в силу введения ограничений в Европе из-за коронавирусной эпидемии, спад все-таки может оказаться более существенным.
Ну и наконец, нельзя не упомянуть главную неопределенность, которая должна разрешиться в самое ближайшее время – это переговоры по Брекзиту. До сих пор неясно, чем все-таки закончится эта многомесячная эпопея. На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: “Мы упорно работаем над поиском решений, которые полностью уважают суверенитет Великобритании, но далеко не уверены, что соглашение окажется возможным, а времени сейчас очень мало. Великобритания будет процветать как с соглашением с ЕС о свободной торговле, так и без него”. Премьер-министр Ирландии заявил, что Джонсон, вероятно, видит пользу от сделки, но неясно, действительно ли он ее хочет. Фунт стерлингов может ослабнуть на 5% к середине 2021 года, если Великобритания выйдет из ЕС без торгового соглашения, показывает опрос Bloomberg. Евро-доллар при этом упадет к 1,15 очень быстро.
Впрочем, рынок по-прежнему считает, что Великобритания не пойдет на жесткий Брекзит. К примеру, Credit Agricole CIB Research указывает на возможность ограниченного роста фунта в связи с потенциальной торговой сделкой по Брекзиту, поскольку краткосрочные модели оценки начинают указывать на высокие уровни фунта по сравнению с долларом США и евро.
"Британский фунт остается поддержанным по всем направлениям на фоне надежд рынка на то, что торговое соглашение по Брекзиту может быть достигнуто в начале следующей недели. Затем сделка может быть скреплена печатью глав европейских государств на внеочередном саммите ЕС 10-11 декабря и ратифицирована парламентом ЕС на его заключительном пленарном заседании 2020 года в середине декабря", - отмечает CACIB.
"Потенциальный прорыв в торговых переговорах должен дать фунту импульс по всем направлениям. Мы также отмечаем, что фунт начинает выглядеть дорогим по отношению к евро и доллару США относительно краткосрочных фундаментальных показателей, и это может ограничить любые потенциальные выгоды ".
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:26

  ruvex написав:Резонный вопрос. Почему обоснованная цена распределения и доставки не зависела от цены самого газа летом, когда цена на газ уменьшилась? Мало того цена за доставку с июля увеличилась. Доильный аппарат умеет только доить?


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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:04

  zРадио написав:
  ruvex написав:Резонный вопрос. Почему обоснованная цена распределения и доставки не зависела от цены самого газа летом, когда цена на газ уменьшилась? Мало того цена за доставку с июля увеличилась. Доильный аппарат умеет только доить?


С просторов интернета...

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Валютный рынок в контексте ДС :wink:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 21 лис, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:05

  Igneus написав:
  холява написав:На страничке, которую Вы представили, есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства. Монеты хорошие .

холява, здравствуйте!
А что скажете по поводу вот этих монет к 30-летию Независимости, что касается которых назревает скандал:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... ZKlH3cKmVQ

Здравствуйте,я "заказал" по пять таких медалек от https://monetny-dvir.com.ua/ несколько раз.Доставку оплатят туда и назад сами если захотят :D потому что мне они не нужны.
Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:15

  Мизантрóп написав:
  Igneus написав:
  холява написав:На страничке, которую Вы представили, есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства. Монеты хорошие .

холява, здравствуйте!
А что скажете по поводу вот этих монет к 30-летию Независимости, что касается которых назревает скандал:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... ZKlH3cKmVQ

Здравствуйте,я "заказал" по пять таких медалек от https://monetny-dvir.com.ua/ несколько раз.Доставку оплатят туда и назад сами если захотят :D потому что мне они не нужны.
Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно

Так это медаль + за доставку и упаковку 99 грн. :o
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно


Расшифруйте месседж.
freeze
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