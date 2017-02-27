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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6816681768186819

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 241
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Так это медаль + за доставку и упаковку 99 грн.
коллега выше назвал их монетами,думаю неосознанно из-за многократной рекламы по ТВ.
Эту контору Шпильман регистрировал :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:21

  Zebra написав:По поводу моего прогноза 29 в октябре, я давал ровную цифру, заокругляйте 28.50+ на мб и нале, получается 29.

Ноябрь 30, декабрь 32, январь 35, среднее в 2021 году 36-37 - мой прогноз в силе.

Листопад - 30?! Це навряд чи! Так що позбавте себе великого бажання бути прогнозистом! Не ваше це!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Все приготовили парашюты?
убегать в евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:49

  Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно

да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:13

  freeze написав:
Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно


Расшифруйте месседж.

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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:15

  Patrick написав:
  Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно

да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..

похоже на его стиль :) https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/159214/#com3991629
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:17

  Игорь написав:
  Patrick написав:
  Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно

да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..

похоже на его стиль :) https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/159214/#com3991629

Вы оба правы и внимательны :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:22

Мизантрóп Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:50

  Patrick написав:
  Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно

да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..

Шукайте у пана Переса на гілці.
ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:53

  vovan_prm написав:Мизантрóп Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.

Сірий тоже прав.Холява запомнился как очень верующий человек.

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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