Додано: Суб 21 лис, 2020 21:22

Мизантрóп Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.