коллега выше назвал их монетами,думаю неосознанно из-за многократной рекламы по ТВ.
Эту контору Шпильман регистрировал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
коллега выше назвал их монетами,думаю неосознанно из-за многократной рекламы по ТВ.
Эту контору Шпильман регистрировал
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:21
Листопад - 30?! Це навряд чи! Так що позбавте себе великого бажання бути прогнозистом! Не ваше це!
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:49
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:13
viewtopic.php?p=5103965#p5103965
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:15
похоже на его стиль
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:17
Вы оба правы и внимательны
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:22
Мизантрóп Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:50
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:53
Сірий тоже прав.Холява запомнился как очень верующий человек.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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